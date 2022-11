Wie wordt eerste doelman van Nederland op het WK? 39-jarige Remko Pasveer krijgt rugnummer één, maar dat is geen garantie

De toekenning van de nummers lijkt weinig te zeggen over wie straks in Qatar eerste doelman is. Bondscoach Louis van Gaal verraste vrijdag toen hij bij de bekendmaking van zijn definitieve selectie liet weten Jasper Cillessen en Mark Flekken thuis te laten.

Bijlow was enige tijd de eerste doelman bij Oranje. In september ontbrak de Feyenoorder in de selectie van Van Gaal wegens een gebrek aan vorm. Pasveer maakte in die periode zijn debuut bij Oranje en staat nu op twee interlands. Noppert speelde nog helemaal geen interland en lijkt te zijn meegenomen voor een eventuele strafschoppenserie in de knock-outfase.

