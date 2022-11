G20-leden, waaronder Rusland, raken het eens over ontwerp slotverklaring met veroordeling oorlog

De hoofdonderhandelaars van de twintig grootste economieën in de wereld zijn het kort voor de start van de G20-top in Indonesië eens geworden over een ontwerp voor een gezamenlijke slotverklaring. Dat heeft de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel dinsdag tijdens een persconferentie gezegd.

Volgens het Duitse persagentschap dpa zijn de westerse landen erin geslaagd om, ondanks aanvankelijk verzet van Rusland, een passage in het ontwerp op te nemen waarin de oorlog van Moskou tegen Oekraïne wordt veroordeeld.

Enkele uren voor Michel zijn persconferentie hield, hadden diplomaten al gezegd dat Rusland bereid was om de opname van de passage te tolereren. In die passage wordt de aanval van Rusland op buurland Oekraïne bovendien wel degelijk omschreven als een oorlog, en niet als “een speciale militaire operatie”, zoals Moskou zelf de inval noemt.

Dat de Russen akkoord zijn gegaan met het ontwerp wordt gezien als een potentieel teken dat Moskou wat de kwestie Oekraïne betreft binnen de G20 nu ook de steun is kwijtgespeeld van zijn machtige bondgenoot China.

“Een van moeilijkste ooit”

De top van de twintig belangrijkste economieën van de wereld, op dinsdag en woensdag, wordt overschaduwd door de Russische invasie in Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin is de grote afwezige en laat zich vertegenwoordigen door zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zei in zijn toespraak dat deze G20 een van de moeilijkste ooit is. “Ik wil vooreerst president Joko Widodo feliciteren voor zijn wijze leiderschap, en het feit dat we een akkoord bereikt hebben over een ontwerp van een verklaring is op zichzelf een verwezenlijking.”

Volgens Michel is het doel van de bijeenkomst om de wereldwijde relaties te onderhouden en verdedigen, maar gebeurt dat in een heel andere wereld dan de vorige G20. “Rusland, een permanent lid van de VN-Veiligheidsraad en lid van de G20, is de vrije en onafhankelijke natie Oekraïne aan het aanvallen. De oorlog van Rusland heeft een impact op ons allemaal, ongeacht waar we wonen, van Europa, Afrika tot het Midden-Oosten. En de beste manier om de acute voedsel- en energiecrisis te beëindigen, is dat Rusland deze zinloze oorlog beëindigt en het VN-handvest respecteert.” Volgens Michel heeft het Kremlin van voedsel een wapen gemaakt.

Gastheer vroeg flexibiliteit voor Rusland

Een gezamenlijke slotverklaring werd als onwaarschijnlijk beschouwd, maar de Indonesische president Joko Widodo was daar niettemin op gebrand. Hij zou de Westerse landen gevraagd hebben om flexibiliteit aan de dag te leggen en hun kritiek op Rusland terug te schroeven, in de hoop de kansen op zo’n slotverklaring te vergroten.

Na de toespraak van Michel opende Widodo dinsdag officieel de G20-top. Hij waarschuwde meteen voor het risico op een “nieuwe wereldoorlog”.

“We dragen allemaal een verantwoordelijkheid, niet alleen voor ons eigen volk, maar voor alle mensen ter wereld”, sprak Widodo tijdens de openingsceremonie van de bijeenkomst. “Verantwoordelijk zijn betekent ook dat we een einde moeten maken aan de oorlog. We moeten de wereld niet in verschillende kampen verdelen. We mogen de wereld niet in een nieuwe wereldoorlog storten”, aldus de president van het gastland, die er aan toevoegde dat de top moet slagen.

Speech Zelenski

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei daarna in een videotoespraak aan de deelnemers van de G20 dat “het tijd is” om een einde te maken aan de “verwoestende” oorlog van Rusland. Hij stelde ook een volledige gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne voor.

In zijn betoog aan wat hij de “G19” noemde, waarbij hij klaarblijkelijk Moskou uitsloot, hekelde de Oekraïense leider nogmaals de “krankzinnige dreigementen van Rusland om kernwapens te gebruiken” en hij herhaalde dat er “geen enkel excuus is voor nucleaire chantage”.

Verder riep Zelenski naar verluidt op tot een verlenging van onbepaalde duur van de overeenkomst voor de uitvoer van Oekraïens graan, die vrijdag afloopt. “Ons graanexportinitiatief verdient een onbeperkte verlenging, ongeacht wanneer de oorlog eindigt”, klonk het. De in juli onder bemiddeling van Turkije gesloten overeenkomst moet volgens hem bovendien uitgebreid worden naar nog twee andere Oekraïense havens.

Frans president Emmanuel Macron heeft er tijdens een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in de marge van de G20-top op aangedrongen dat die zou proberen om Vladimir Poetin ervan te overtuigen terug te keren naar de “onderhandelingstafel” in het Oekraïne-conflict. Dat meldde het Elysée. De Franse president heeft “gevraagd dat China zou helpen (...) bij het overbrengen van boodschappen aan president Poetin en zo een verdere escalatie helpt voorkomen”, dixit Parijs.