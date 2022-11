“Tijd om oorlog te stoppen”, verklaart Zelenski in toespraak aan G20

In zijn betoog aan de “G19”, waarbij hij klaarblijkelijk Moskou uitsloot, stelde Zelenski een tienpuntenplan voor om de oorlog in zijn land te stoppen. Hij sprak onder meer over voedselvoorziening, een tribunaal voor oorlogsmisdaden en nucleaire veiligheid. Hij hekelde nogmaals de “krankzinnige dreigementen van Rusland om kernwapens te gebruiken” en hij herhaalde dat er “geen enkel excuus is voor nucleaire chantage”.

Zelenski vergeleek de bevrijding van de stad Cherson ook met het einde van de Tweede Wereldoorlog. “Het is zoals bijvoorbeeld D-Day - de landing van de geallieerden in Normandië. Het was nog geen eindpunt in de strijd tegen het kwaad, maar het bepaalde al wel het hele verdere verloop van de gebeurtenissen,” zei hij.“Als de overwinning hoe dan ook van ons zal zijn, en we zijn er zeker van, moeten we dan niet proberen onze formule voor vrede toe te passen om duizenden levens te redden en de wereld te beschermen tegen verdere destabilisatie?”, ging hij verder. “Als Rusland zich tegen onze vredesformule verzet, zul je zien dat het alleen maar oorlog wil,” zei de president. “Laat Rusland door het afwijzing van terreur bewijzen dat het werkelijk geïnteresseerd is in het herstel van de vrede,” zei hij.

“We zullen niet toestaan dat Rusland afwacht en zijn troepen opbouwt. Ik ben ervan overtuigd dat dit het moment is waarop de oorlog van Rusland moet en kan worden gestopt.”

Verder riep Zelenski naar verluidt op tot een verlenging van onbepaalde duur van de overeenkomst voor de uitvoer van Oekraïens graan, die vrijdag afloopt. “Ons graanexportinitiatief verdient een onbeperkte verlenging, ongeacht wanneer de oorlog eindigt”, klonk het. De in juli onder bemiddeling van Turkije gesloten overeenkomst moet volgens hem bovendien uitgebreid worden naar nog twee andere Oekraïense havens.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, die zijn land vertegenwoordigt op Bali, bleef volgens Reuters tijdens de toespraak van Zelenski in de zaal.