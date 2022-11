Vandaag wordt nieuw vliegtuig voor Rode Duivels voorgesteld, maar… naar Koeweit wordt met ander toestel gevlogen

Het is een beetje verwarrend dat Brussels Airlines net vandaag het nieuwe Trident-vliegtuig onthult, terwijl de Rode Duivels dus niét met dat toestel naar Koeweit vliegen. De Trident is immers een Airbus A320, ideaal voor middellange afstanden. Koeweit ligt echter op meer dan 4.000 kilometer van Zaventem en om die lange reis te maken, is een A330-toestel meer aangewezen. Het is dan ook zo’n vliegtuig dat de Rode Duivels gaan gebruiken.

De Trident zal de komende maanden vooral benut worden voor verplaatsingen in de EK-kwalificatiecampagne. Als België naar Zweden trekt, zal dat bijvoorbeeld wel met de Trident gebeuren.

Vandaag stapt er een ruime delegatie op het vliegtuig naar Koeweit. Het gaat om 26 spelers, 41 stafleden en verschillende externen, onder wie 33 journalisten. Rond 12 uur gaan de Rode Duivels de lucht in.

LIVE. Volg hier de afreis van de Rode Duivels richting het WK!