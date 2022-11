Webshop verklapt rugnummers van Rode Duivels op WK: Wout Faes erft legendarische 4 van Kompany

De Rode Duivels hebben hun rugnummers op het WK in Qatar verklapt via hun officiële webshop. Je kunt er het WK-shirt laten personaliseren met de namen en de rugnummers van de 26 WK-gangers en we kregen bevestiging dat het om de juiste nummers gaat. Er zijn weinig verrassingen in de lijst, maar Wout Faes erft wel het legendarische nummer vier van Vincent Kompany. Hans Vanaken speelde al met verschillende rugnummers bij de Rode Duivels, maar krijgt op het WK zijn vertrouwde nummer 20 van Club Brugge.