Nieuwe spoorstaking op 29 november

Het vakbondsfront bij de spoorwegen wil op dinsdag 29 november een nieuwe spoorstaking organiseren. Dat melden ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor dinsdag in een persbericht. Het is de tweede staking op korte tijd: 5 oktober was er al een 24 urenstaking.

Het zou de tweede specifieke spoorstaking op korte tijd zijn. Zo was er op 5 oktober er al een 24 urenstaking. Bovendien was er vorige week 9 november ook hinder op het spoor in het kader van de interprofessionele nationale staking- en actiedag van de vakbonden.

In navolging van de staking begin oktober hebben de spoorbonden nu een nieuwe stakingsaanzegging ingediend. Concreet dreigen ze met een actie van 28 november vanaf 22 uur tot 29 november 22 uur.

De vakbonden hekelen daarbij een tekort aan investeringen bij NMBS en Infrabel. “Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het spoorwegpersoneel keurt de ontoereikendheid af van de investeringen die de regering aan het einde van het laatste begrotingsconclaaf heeft vastgesteld.”

Net na het begrotingsakkoord, een week na de actie van 5 oktober, hadden de bonden al aangegeven dat ze met nieuwe acties dreigen. Volgens hen worden door de begrotingsbeslissingen niet alle ambities voor de ontwikkeling van het spoor gerealiseerd.

Ze herhalen ook andere eisen, zoals maatregelen om de “voortdurende achteruitgang van de arbeidsomstandigheden” te stoppen. Die achteruitgang wijten ze voornamelijk aan een gebrek aan personeel. De bonden vragen daarom middelen voor het afsluiten van een nieuw “sociaal contract” rond bijvoorbeeld werkgelegenheid en aanwervingen, arbeidsvoorwaarden en koopkracht. Het vakbondsfront “veroordeelt het ontbreken van positieve perspectieven voor het gehele spoorwegpersoneel”.

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir had eind vorige maand in de Kamer aangegeven dat na het begrotingsconclaaf, waarbij de federale regering met minder geld over de brug kwam dan de spoorwegmaatschappij had gevraagd, investeringen zouden worden uitgesteld. De NMBS kondigde vervolgens vorige week aan de dienstregeling in december niet zoals gepland uit te breiden. De spoorwegmaatschappij verwees voor die beslissing naar de “moeilijke financiële context”, maar zei ook te kampen met verouderde infrastructuur, late leveringen van nieuw materiaal, meer meldingen van spoorlopers en personeelstekorten.