Dit is groep D op het WK: een Belgische landverraadster, de comeback van Christian Eriksen en vervelende kerstgesprekken

Vergeet de Belgische competitie, het is tijd voor het WK voetbal. Zondag trappen Qatar en Ecuador het toernooi af, maar er zijn nog dertig landen die dit jaar meedingen naar de titel van wereldkampioen. Wij stellen ze allemaal voor. In dit artikel: de landen uit groep D.

FRANKRIJK

© Icon Sport

Dit moet u weten

De wereldkampioen zakt allerminst in bloedvorm af naar Qatar. In de Nations League kon Frankrijk niet overtuigen, het team kampt met blessures waardoor sterspelers Paul Pogba en N’Golo Kanté moesten afhaken en er zijn extrasportieve zorgen rond de portretrechten van Mbappé en een doofpotoperatie rond seksueel misbruik. Geen ideale voorbereiding, dus.

De bondscoach

Didier Deschamps mag zich opmaken voor zijn vijfde grote toernooi met Frankrijk. Dankzij de wereldtitel in 2018 schaarde hij zich bij Mario Zagallo en Franz Beckenbauer in het rijtje van mensen die zowel als speler als als coach de wereldtitel wonnen.

De sterspeler

Kylian Mbappé (23) was de afgelopen maanden met achttien goals en vijf assists in negentien matchen in goeie doen bij PSG. Bij de Franse nationale ploeg hopen ze dat hij alle extrasportieve ballast thuislaat en vooral zijn bloedvorm meeneemt naar Qatar.

Belgische linken

Kylian Mbappé zou een relatie hebben met Rose Bertram, een in Kortrijk geboren topmodel. Afwachten voor wie zij straks supportert.

Rose Bertram. — © BART DEWAELE

Operazanger in de defensie © Icon Sport Als jonge voetballer ging Bayern München-speler Dayot Upamecano (24) lessen volgen bij een operazanger. Zo wilde hij zijn stem, die hij als centrale verdediger vaak moet verheffen, oefenen en luider maken.

AUSTRALIË

Dit moet u weten

Australië plaatste zich pas op het nippertje voor het WK. Tijdens de beslissende play-offmatch voor het WK tegen Peru wisselde bondscoach Graham Arnold in de 120ste minuut eerste doelman en oude bekende Mathew Ryan (ex-Genk en Club Brugge) voor derde doelman Andrew Redmayne. Gewaagd, maar geslaagd: al dansend op zijn lijn stopte Redmayne twee strafschoppen in de penaltyreeks. Het WK-ticket was zo binnen. Na de wedstrijd onthulde Redmayne dat dat plan al maanden op tafel lag.

De bondscoach

Graham Arnold (59), ex-spits van RFC Luik en Charleroi, is sinds 2018 de bondscoach van Australië. Hij kreeg vorig jaar een boete van zo’n 17.000 euro van de Australische voetbalbond omdat hij de coronaregels overtrad door een strandwandeling te maken toen hij besmet was.

De sterspeler

Ex-Club Brugge en RC Genk-doelman Mat Ryan is de nummer één én kapitein bij Australië. Bij Kopenhagen verloor hij wel de concurrentiestrijd van Kamil Grabara. Een andere sleutelspeler is Ajdin Hrustic. De middenvelder was vorig seizoen geregeld basisspeler bij Frankfurt.

© AFP

Belgische linken

Veel Belgische linken onder de Australische doelmannen. Naast Ryan behoort ook Danny Vukovic (ex-RC Genk) tot de WK-selectie.

Ongemakkelijk kerstfeestje voor de bondscoach Trent Sainsbury. — © BELGA Trent Sainsbury, ex-KV Kortrijk, is getrouwd met Elissa Arnold… de dochter van de bondscoach, maar werd ondanks zijn 61 interlands niet opgeroepen voor het WK. Graham Arnold mag zich voorbereiden op een paar vervelende gesprekken tijdens de eindejaarsfeesten.

DENEMARKEN

© PRESSE SPORTS

Dit moet u weten

Denemarken was op het EK 2021 een van de revelaties en strandde in de halve finales. In de recente Nations League lieten de Denen dankzij een dubbele zege tegen Frankrijk zien dat het EK geen toevalstreffer was.

De bondscoach

Kasper Hjulmand (50) is sinds 2020 de coach van de Deense nationale ploeg. Voordien werd hij bij ongeveer elk trainersontslag gelinkt aan een Belgische topclub.

De sterspeler

Christian Eriksen is terug. Na het tragische voorval op het EK kon hij niet bij Inter blijven, dus timmerde hij bij het Engelse Brentford aan zijn weg terug. Afgelopen zomer keerde hij met zijn transfer naar Manchester United terug op het allerhoogste niveau. Bij United is hij een vaste waarde op het middenveld.

Christian Eriksen. — © EPA-EFE

Belgische linken

Andreas Skov Olsen (Club Brugge) zit in de selectie van Hjulmand. Casper Nielsen viel op het laatste nippertje uit de boot. Ook Joakim Maehle, ex-RC Genk en smaakmaker op het EK, is een vaste waarde bij de Denen.

Sombere shirts als teken van rouw De Denen zullen op het WK aantreden in “sombere shirts” om te protesteren tegen de schending van de mensenrechten van gastland Qatar. Er zijn geen woorden, symbolen of emblemen zichtbaar, want alles heeft dezelfde kleur als het shirt zelf. Het derde shirt is zwart, als teken van rouw.

TUNESIË

© AFP

Dit moet u weten

Tunesië wil voor het eerst in de geschiedenis voorbij de groepsfase geraken en toonde afgelopen zomer al dat het in vorm is. De Tunesiërs wonnen de Kirin Cup in Japan, een minitoernooi waar ze Chili en Japan versloegen.

De bondscoach

Jalel Kadri is amper vijftig jaar, maar heeft wel al 26 jobs op zijn cv staan. Prijzen pakte hij buiten de Kirin Cup nog niet. Ervaring als profvoetballer heeft hij evenmin.

De sterspeler

Aanvaller Wahbi Khazri (31) is iemand om in de gaten te houden. Hij voetbalt met veel energie en passie en beschikt over tonnen ervaring. Maar wie misschien nog meer zal opvallen, is de 27-jarige Ellyes Skhiri van FC Köln. Hij speelt met een masker na een recente jukbeenbreuk, al zullen het vooral zijn voetballende kwaliteiten zijn die in het oog springen. Als verdedigende middenvelder zal hij door toplanden Frankrijk en Denemarken zeker getest worden.

Wahbi Khazri. — © REUTERS

Belgische linken

Dylan Bronn (27) kunt u nog kennen van zijn passage bij AA Gent. Hij trok na zijn periode in België naar het Franse Metz en voetbalt vandaag voor het Italiaanse Salernitana.