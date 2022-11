Dit is groep E op het WK: twee zeer jonge toplanden, een Japanse ploeg vol oude bekenden en de ‘last dance’ van een AA Gent-legende

Vergeet de Belgische competitie, het is tijd voor het WK voetbal. Zondag trappen Qatar en Ecuador het toernooi af, maar er zijn nog dertig landen die dit jaar meedingen naar de titel van wereldkampioen. Wij stellen ze allemaal voor. In dit stuk: de landen uit groep E.

SPANJE

© Mutsu Kawamori/AFLO

Dit moet u weten

Sinds Luis Enrique na het teleurstellende WK 2018 de touwtjes in handen heeft als bondscoach gaat het Spanje opnieuw voor de wind. Enrique zet vol in op de jeugd. Met Jordi Alba (86), Sergio Busquets (139), Koke (67) en Alvaro Morata (57) zitten er amper vier spelers met meer dan vijftig caps op de teller in zijn selectie.

De bondscoach

Luis Enrique (52) begint straks aan zijn tweede grote toernooi met Spanje na het EK van vorig jaar, waar La Roja indruk maakte. Enrique staat erom bekend pers en publiek graag te verrassen. Voor het WK liet hij horen minder dan de toegelaten 26 spelers te zullen oproepen, maar aan die belofte hield hij zich niet. In 2019 verloor hij zijn amper 9-jarige dochtertje Xana na een maandenlange strijd tegen botkanker.

De sterspeler

Hij is amper negentien jaar, maar nu al wordt Pedri gezien als een van de sleutelspelers binnen de Spaanse nationale ploeg. Op het EK werd hij al verkozen tot Jonge Speler van het Toernooi. Straks hoopt hij te bevestigen op wereldniveau.

© BELGAIMAGE

Belgische linken

Middenvelder Rodri is niet alleen een gewaardeerde ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City, hij is ook de beste vriend van OH Leuven-spits Mario Gonzalez.

Baskische broederstrijd © AFP Bilbao-aanvaller Nico Williams (20) is een van de jongste telgen in de selectie van Luis Enrique. Ook zijn broer treedt aan op het WK, maar niet voor Spanje: broer en ploegmaat Iñaki (28) koos immers voor de Ghanese nationale ploeg.

COSTA RICA

© AFP

Dit moet u weten

Costa Rica was het 32ste en laatste land dat zich kwalificeerde voor het WK na een play-offmatch tegen Nieuw-Zeeland. Hun kansen op kwalificatie voor de volgende ronde in de poule des doods lijken eerder klein.

De bondscoach

De Colombiaan Luis Fernando Suarez (62) was in het verleden ook als bondscoach van Ecuador en Honduras. Met Ecuador schopte hij het op de wereldbeker van 2006 tot in de 1/8ste finales.

De sterspeler

Naar de sterspeler is het niet ver zoeken bij Costa Rica. Keylor Navas moet bij PSG dan wel Donnarumma voor zich dulden in de pikorde, waardoor hij geen matchritme heeft, maar op zijn 35ste compenseert hij dat ruimschoots met zijn ervaring. Van de nieuwe generatie wordt van Jewison Bennette dan weer veel verwacht. Hij is een van de weinigen die in het buitenland voetbalt. In 2021, amper drie weken na zijn debuut op het hoogste niveau, maakte hij al zijn debuut als international. Zo schreef hij geschiedenis als jongste Costa Ricaans international ooit, met 17 jaar en 2 maanden.

© REUTERS

Belgische link

Bryan Ruiz (ex-AA Gent) en Oscar Duarte (ex-Club Brugge) kunt u nog kennen van hun passages in de Jupiler Pro League.

Ruiz kan zijn eigen afscheid missen © BELGA Ruiz, 37 intussen, heeft al aangekondigd dat hij eind dit jaar stopt met voetballen en staat dus voor zijn laatste kunstje met Costa Rica. De kans bestaat echter dat hij op 17 december zijn eigen afscheidswedstrijd mist met zijn huidige club Liga Deportivo Alajuelense tegen ex-club FC Twente. Als Costa Rica de halve finales van het WK haalt, is het immers minstens tot 17 december actief in Qatar.

DUITSLAND

© The FA via Getty Images

Dit moet u weten

Sinds het WK 2018 is die Mannschaft het aura van onoverwinnelijkheid kwijt. Dat bleek in de recentste Nations League nog maar eens: in zes wedstrijden kon het geen enkele keer de nul houden en won het slechts één keer. Vooral tegen defensief ingestelde ploegen heeft Duitsland moeite om voorin openingen te vinden.

De bondscoach

Hans-Dieter Flick, de voorbije jaren succesvol bij Bayern München, mag zich opmaken voor zijn eerste WK als trainer. Hij was voordien wel al assistent van Joachim Löw én sportief directeur bij de Duitse bond.

De sterspeler

Duitsland bezit met Jamal Musiala over een van de grootste talenten van Europa. Amper 19 is hij en toch zit hij al aan 17 interlands. Bij Bayern München is hij een vaste waarde en zelfs van levensbelang met al meer dan tien goals dit seizoen. Hij maakte zijn debuut in de Bundesliga onder huidig bondscoach Hansi Flick.

Jamal Musiala. — © REUTERS

Belgische linken

Lukas Nmecha (23) is zich na zijn uitleenbeurt aan Anderlecht blijven door ontwikkelen bij Wolfsburg en werd een aantal keer opgeroepen voor de nationale ploeg, maar hij is er op het WK niet bij.

Voor het eerst zonder Löw © REUTERS Duitsland gaat voor het eerst sinds het WK 2006 zonder Joachim Löw een groot toernooi in. Het begin van een nieuw tijdperk.

JAPAN

© AFLO

Dit moet u weten

Japan gaat vol voor vernieuwing op het WK. Liefst 19 van de 26 spelers van de Japanse selectie maken hun debuut op een wereldkampioenschap. Bondscoach Hajime Moriyasu verklaarde dat hij in plaats van ervaren spelers liever voor voetballers koos die “de brandende ambitie hebben om te slagen op dit WK”. Zo zijn STVV’ers en sterspelers Kagawa en Okazaki er niet bij.

De bondscoach

Hajime Moriyasu (54) is bondscoach sinds de zomer van 2018. Op het vorige WK zat hij wel al op de bank als assistent. Als voetballer speelde Moriyasu zijn hele leven in Japan, al versierde hij wel ooit een test bij Manchester United. Zonder succes.

De sterspeler

Een van de sleutelspelers voor Japan op dit WK wordt Daichi Kamada (ex-STVV). De aanvallende middenvelder steekt in bloedvorm bij Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt en scoort aan de lopende band in de Bundesliga. En ook in de laatste drie Champions League-wedstrijden trof hij telkens raak.

© ANP/Hollandse Hoogte/ Maurice van Steen

Belgische linken

Naast Kamada zitten er nog heel wat Belgische linken in de Japanse selectie. Kaoru Mitoma (Union), Eiji Kawashima (Standard en Lierse), Tahekiro Tomiyasu (STVV) en Junya Ito (KRC Genk) speelden allemaal in de Jupiler Pro League. Ayase Ueda (Cercle Brugge) en Daniel Schmidt (STVV) doen dat nog steeds.