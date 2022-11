Dit is groep B op het WK: een Amerikaanse volksverhuizing, een ode aan het jachtluipaard en Harry Kane op recordkoers

Vergeet de Belgische competitie, het is tijd voor het WK voetbal. Zondag trappen Qatar en Ecuador het toernooi af, maar er zijn nog dertig landen die dit jaar meedingen naar de titel van wereldkampioen. Wij stellen ze allemaal voor. In dit artikel: de landen uit groep B.

ENGELAND

© PA

Dit moet u weten

The Three Lions zijn een van de favorieten voor de eindzege na een tweede plek op het EK 2021 en een halve finale op het WK 2018. De recente degradatie uit de hoogste divisie van de Nations League en het feit dat de laatste prijs van de Engelsen dateert van 1966 veranderen daar weinig tot niets aan.

De bondscoach

Dat is nog steeds Gareth Southgate (52). Hij mag zich opmaken voor zijn derde grote toernooi als bondscoach. Hij versierde vorig jaar op het EK zelfs zijn eigen song, gebaseerd op Whole Again van de Engelse popgroep Atomic Kitten. Southgate, you’re the one. You still turn me on. Football’s coming home again. Afwachten of dat deze keer ook effectief klopt.

De sterspeler

Kapitein Harry Kane (29) is en blijft de man bij de Engelsen. Hij was topscorer op het vorige WK en hijgt met 51 interlandgoals in de nek van all-time topscorer Wayne Rooney (53). Ook naar Raheem Sterling (27), Phil Foden (22) en Jack Grealish (27) is het uitkijken.

© AFP

De Belgische linken

Weinig tot geen. Verdediger Eric Dier (28) stond bij Tottenham wel jarenlang naast Toby Alderweireld en Jan Vertonghen en heeft zo ongetwijfeld een paar woorden Nederlands opgepikt.

Bellingham, de recordman © EPA-EFE Dortmund-middenvelder Jude Bellingham (19) rijgt ondanks zijn jonge leeftijd de records aaneen. Bij Birmingham, de club waar hij doorbrak, maakte hij zelfs zo veel indruk dat ze er beslisten om zijn rugnummer 22 niet meer te gebruiken.

IRAN

© AFP

Dit moet u weten

Iran geraakte nog nooit verder dan de groepsfase op een WK en hoopt daar in Qatar verandering in te brengen. Het scheelde overigens geen haar of Iran was er deze maand niet bij: het Spaanse advocatenbureau Ruiz-Huerta & Crespo stuurde een maand voor de start van het WK een verzoek naar de FIFA om Iran te bannen omdat het land de vrouwenrechten aan zijn laars lapt. De Oekraïense federatie en Shakhtar Donetsk sloten zich daarbij aan en voegden er als extra reden aan toe dat Iran Rusland steunt in de oorlog.

De bondscoach

Bondscoach Carlos Queiroz (69) heeft ervaring bij onder meer Portugal, Real Madrid en vijf jaar als assistent van Alex Ferguson bij Man United. Sinds september is hij bezig aan zijn tweede ambtstermijn bij Iran.

De sterspeler

Sardar Azmoun, alias de Iraanse Messi. De aanvaller schippert bij Bayer Leverkusen tussen de bank en de basis en kampte de weken voor het WK met een spierscheur, maar voor Iran is hij van levensbelang met 41 goals in 65 interlands.

© AFP

Belgische linken

De onorthodoxe ex-Antwerp-doelman Alireza Beiranvand is een van de keepers in de Iraanse selectie. Middenvelder Ali Gholizadeh (Charleroi) is nog steeds in onze competitie actief.

Jachtluipaard op shirts Op de shirts van Iran is de print van een Aziatisch jachtluipaard te zien. Het dier, dat voornamelijk in Iran leeft, is met uitsterven bedreigd en dat willen de Iraniërs onder de aandacht brengen.

VERENIGDE STATEN

© Getty Images

Dit moet u weten

Voor de Verenigde Staten worden het de eerste WK-wedstrijden sinds 2014. Het team bulkt niet van de ervaring, want door een recente generatiewissel is het team van de VS een van de jongste op dit WK.

De bondscoach

Gregg Berhalter (49) voetbalde een groot deel van zijn carrière in Nederland en Duitsland. Zijn trainerscarrière begon hij dan weer bij het Zweedse Hammarby. Voor Berhalter wordt het zijn eerste WK met de VS.

De sterspeler

Sterspeler is kapitein Christian Pulisic (24), de spelmaker van Chelsea. Bij The Blues verloopt niet alles op wieltjes, maar bij de nationale ploeg strooit hij met goals en assists. Pulisic, die ook Kroatische roots heeft, zit aan 21 goals in 52 interlands.

Christian Pulisic (rechts) naast aanvaller Haji Wright. — © AP

Belgische linken

Ethan Horvath (ex-Club Brugge) is de eerste doelman van de VS, RC Genk-verdediger Mark McKenzie is er verrassend genoeg niet bij. Sam Vines (Antwerp) viel uit met een enkelblessure en ziet het WK aan zijn neus voorbijgaan.

De VS met thuisvoordeel? © AP De VS is na gastland Qatar het land dat de meeste tickets verkocht voor dit WK. Zo’n 150.000 tickets gingen de deur uit.

WALES

© Getty Images

Dit moet u weten

Dik 64 jaar, zo lang moest Wales wachten op een nieuwe WK-deelname. Daar komt nu eindelijk verandering in. De grinta die Wales anders al zo kenmerkt op het veld zal in Qatar nog groter zijn dan anders.

De bondscoach

Rob Page (48) was aanvankelijk de assistent van Ryan Giggs, maar nam diens job over toen de ex-middenvelder van Manchester United ontslag moest nemen na klachten van seksueel geweld. Als voetballer speelde Page, een centrale verdediger, het grootste deel van zijn carrière voor Watford.

De sterspeler

Jawel, Gareth Bale (33) is nog altijd de absolute ster van de Welshmen. Ook zijn mindere periodes en vele blessures in clubverband veranderen daar niets aan. Voor zijn land kan de aanvaller altijd iets meer. Bale is en blijft zo de grootste voetballer ooit in de Welshe geschiedenis. Afgelopen zomer maakte hij de overstap van Real Madrid naar Los Angeles in de Amerikaanse MLS. Zijn bijdrage was er vooral beperkt tot invalbeurten en het seizoen zit er bovendien al op sinds midden oktober. Afwachten dus in welke vorm Bale aan dit WK begint.

© Mike Jones/News Images/Sipa USA

Belgische linken

Rabbi Matondo maakte vorig jaar het mooie weer bij Cercle Brugge en voetbalt ondertussen voor Rangers, maar werd door Page niet opgeroepen voor het WK. Rode Duivels-beul Hal Robson-Kanu – het EK 2016, weet u nog? – is intussen gestopt met voetballen.

De laatste keer als Wales Rob Page. — © ISOPIX Het is wellicht het laatste grote toernooi waar Wales te zien zal zijn. Figuurlijk dan, want het land plant een naamswijziging na dit wereldkampioenschap en zou daarover al in gesprek zijn met de UEFA en de FIFA. Wales zou opteren voor de Welshe naam voor het land: Cymru.

