Chauffeur van bestelwagen in Vorst stapt uit en slaat andere bestuurder in elkaar

Een verkeersruzie in Vorst zondag is geëscaleerd, dat blijkt uit dashcambeelden. Op de video is te zien hoe een bestelwagen en een grijze auto plots stoppen in het midden van de straat. De chauffeur van de bestelwagen stapt uit zijn voertuig en gaat verhaal halen bij de wagen naast hem. Wanneer die bestuurder zijn raam opent, krijgt die prompt enkele slagen in het gezicht. Waarom de twee een discussie hadden en of er iemand gewond is, is niet geweten.