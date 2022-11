Russisch privéleger deelt video van gruwelijke marteling van “overloper”: “Een hondendood voor een hond”

Yevgeny Nuzhin (55) werd in 1999 veroordeeld tot 24 jaar cel na een moord, maar de Wagner-groep plukte hem in juli uit de gevangenis om mee te gaan strijden in Oekraïne. Daar werd hij twee maanden later gevangengenomen door het Oekraïense leger.

Tijdens zijn gevangenschap in Oekraïne gaf Nuzhin al snel toe dat hij enkel bij de Wagner-groep was aangesloten om vroeger vrij te kunnen komen. In een interview bekritiseerde hij zelfs Poetin en liet hij verstaan te willen overlopen naar het Oekraïense kamp om te vechten tegen Moskou.

Vermoord als een beest

Desondanks belandde Nuzhin recentelijk toch weer in Russische handen. Volgens onbevestigde berichten maakte hij deel van een ruildeal tussen Russische en Oekraïense gevangenen. Uit een video die afgelopen weekend online opdook, blijkt dat de Wagner-groep geen genade heeft getoond met “overloper” Nuzhin.

Op het telegramkanaal Grey Zone doken gruwelijke beelden op van de executie van Nuzhin. Soldaten tapen zijn hoofd vast aan de muur, waarna een onherkenbare man op hem begint in te slaan met een voorhamer. Het is via de vreselijke video dat de familie van Yevgeny Nuzhin zijn dood vernam. Dat bevestigde zoon Ilya Nuzhin aan de Russische mensenrechtengroep Gulagu. “Onze hele familie was aan het wenen bij het zien van de beelden. Hij is vermoord als een beest.”

Wagner-baas spot met de video

De mensenrechtenorganisatie Gulagu is niet te spreken over de executie. “Oekraïne had hem nooit aan Rusland mogen teruggeven. Ze wisten welk gevaar hij daar zou lopen”, zegt Osechkin, het hoofd van Gulagu, aan The Guardian. Volgens Gulagu kan het ook niet anders dan dat de moord is gebeurd met toestemming van de Russische veiligheidsdiensten.

Het Kremlin heeft intussen geprobeerd om zich te distantiëren van de video. “Dit zijn onze zaken niet”, zei woordvoerder Dmitry Peskov maandag.

Maar het Wagner-leger, dat al vaker beschuldigd werd van oorlogsmisdaden, is zelf trots op de video. De leider van de groep, Yevgeni Prigozhin, reageerde in een statement. “Hij heeft onze mensen en zijn kameraden verraden”, verklaarde hij de executie. Prigozhin, een van de vertrouwelingen van Poetin, spotte zelfs met de horrorbeelden. “De video is uitstekend regiewerk dat in één keer uit te kijken valt”, zei hij sarcastisch. “‘Een hondendood voor een hond’ is volgens mij een goede titel voor deze film.”