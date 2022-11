EU is bereid om klimaatdoelstellingen te verhogen

De Europese Unie is bereid om haar klimaatdoelstellingen naar boven bij te stellen. Dat heeft Frans Timmermans, vicevoorzitter en klimaatman van de Europese Commissie, dinsdag gezegd op de klimaattop van de Verenigde Naties (COP27) in Sharm-el-Sheikh in Egypte.

De 27 lidstaten van de EU moeten hun uitstoot tegen 2030 met ten minste 57 procent verminderen in plaats van de huidige doelstelling van ten minste 55 procent. “Ik ben blij hier vandaag aan te kondigen dat de EU bereid is haar engagementen aan te scherpen om die toegenomen ambitie te realiseren”, zei hij in een toespraak.

Timmermans wees op recente akkoorden over de verdeling van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tussen de lidstaten, over de doelstellingen voor ondergrondse CO2-opslag en over het beëindigen van voertuigen met verbrandingsmotoren.

“We zijn stevig op weg om alle wetgeving af te ronden, zodat we onze klimaatdoelstellingen tegen eind dit jaar kunnen aanscherpen”, zei Timmermans vanaf het podium van de klimaattop (COP27) in de badplaats Sharm-el-Sheikh.

“Laat niemand u hier of elders vertellen dat de EU een stap terugzet. Laat u niet wijsmaken dat de inval van Rusland in Oekraïne de Europese Green Deal om zeep helpt en dat we in een gasroes zitten”, besloot hij.