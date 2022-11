Dit is groep F op het WK: Canada, Marokko en Kroatië, de drie niet te onderschatten tegenstanders voor de Rode Duivels

Vergeet de Belgische competitie, het is tijd voor het WK voetbal. Zondag trappen Qatar en Ecuador het toernooi af, maar er zijn nog dertig landen die dit jaar meedingen naar de titel van wereldkampioen. Wij stellen ze allemaal voor. In dit artikel: de tegenstanders van de Rode Duivels in groep F.

CANADA

© REUTERS

Dit moet u weten

Het Canadese voetbal zit in de lift. Voor de tweede keer in de geschiedenis gaat Canada naar het WK. In 1986 gingen de Canadezen er kansloos uit in de groepsfase. Nu is het geloof er dat ze de groep met België, Marokko en Kroatië moeten kunnen overleven. Canada is trouwens de eerste tegenstander van de Rode Duivels op woensdag 23 november.

De bondscoach

De Engelsman John Herdman (47) is de eerste coach ooit die zowel de vrouwen- als de mannenploeg naar het WK leidde. Hij is al sinds 2018 bondscoach van de mannen en bereikte dus al het ultieme doel met de nieuwe generatie.

De sterspeler

Alphonso Davies. De 22-jarige sneltrein speelt bij Bayern München als linksback, maar wordt bij de nationale ploeg een rijtje opgeschoven. Hij raakte onlangs nog geblesseerd aan de hamstrings, maar zijn WK zou niet in gevaar zijn.

© REUTERS

De Belgische link

Tajon Buchanan en Cyle Larin (Club Brugge) zijn sterkhouders, net als Jonathan David (ex-AA Gent). En dan is er ook nog Liam Fraser, die op het middenveld speelt bij… Deinze.

David is na zijn transfer naar Lille trouwens weer op zoek naar een toptransfer. Manchester United zou alvast verregaande interesse hebben in de 22-jarige aanvaller.

In oude shirts © The Canadian Press/PA Images Canada is het enige team dat geen nieuwe shirts heeft laten maken voor dit WK. Een nieuwe outfit ontwikkelen kost zo’n achttien à twintig maanden en in maart 2021 had sportkledijfabrikant Nike, dat de outfits van de Canadezen maakt, een tweede Canadese WK-deelname nog niet zien aankomen.

MAROKKO

© REUTERS

Dit moet u weten

De Marokkanen waren er in 2018 na twintig jaar nog eens bij op een WK, maar toen haalden ze slechts één puntje. Nu zijn ze er opnieuw bij en hopen ze minstens de groepsfase te overleven. Met de vorige bondscoach, Vahid Halilhodzic, haalde Marokko begin dit jaar nog de kwartfinales op de Afrika Cup, maar daar was niet iedereen tevreden mee. Vooral de niet-selectie van sterkhouder Hakim Ziyech, met wie Halilhodzic een conflict had, werd de bondscoach verweten.

De bondscoach

De Marokkaanse bond greep afgelopen zomer nog in door Halilhodzic te ontslaan en Hoalid Regragui (47) aan te stellen. De nieuwe bondscoach heeft al punten gescoord door Ziyech weer op te roepen. Met amper drie oefeninterlands op de teller volgt het echte werk al voor de nieuwe bondscoach.

De sterspeler

Naast Hakim Ziyech – die bij Chelsea amper aan de bak komt – is er natuurlijk ook nog Achraf Hakimi. De rechtsback is een belangrijke schakel bij Paris Saint-Germain en is bij Marokko de absolute ster. Op de Afrika Cup scoorde hij twee rechtstreekse vrije trappen.

© USA TODAY Sports

De Belgische link

Redelijk groot. Selim Amallah, Ilias Chair en Bilal El Khannouss zijn allen in België geboren. El Khannouss (18) van Racing Genk mag bij zijn eerste selectie ooit meteen naar het WK. Amallah vertoeft dan weer in de B-kern bij Standard, maar is bij de nationale ploeg van Marokko gewoon een vaste waarde. Sofyan Amrabat kennen we nog van bij Club Brugge.

Geen fan van de VAR © REUTERS Na het mislukte WK in Rusland verstuurde de Marokkaanse voetbalbond een vlammende brief naar de FIFA over zogenaamde scheidsrechterlijke dwalingen. “VAR is bullshit”, sprak ook Sofyan Amrabat op televisie.

KROATIË

© REUTERS

Dit moet u weten

Kroatië trekt met vertrouwen naar het WK. De verliezende finalist van 2018 kon zich in een groep met Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk plaatsen voor de Final Four van de Nations League. Vooral het middenveld met de driehoek Brozovic-Kovacic-Modric blijft ijzersterk.

De bondscoach

Nog steeds Zlatko Dalic (56). De Kroaat staat al sinds 2017 aan het roer en blijft resultaten behalen met deze generatie, ondanks het feit dat sterkhouders als Ivan Rakitic en Mario Mandzukic er niet meer bij zijn.

De sterspeler

Nummer 10 Luka Modric is een absolute legende in zijn thuisland. De 37-jarige middenvelder blijft op een hoog niveau presteren bij Real Madrid, waarmee hij vorig jaar zijn vijfde (!) Champions League won.

© REUTERS

De Belgische link

Uiteraard Ivan Perisic, die na zijn doorbraak bij KSV Roeselare in 2009 een prachtige carrière uitbouwde: van Club Brugge naar Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern München en tegenwoordig vaste waarde bij Tottenham. Doelman Lovre Kalinic (ex-Gent) mist het WK wegens een blessure.