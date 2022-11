Dit is groep G op het WK: kunnen Servië, Zwitserland en Kameroen topfavoriet Brazilië pijn doen?

Vergeet de Belgische competitie, het is tijd voor het WK voetbal. Zondag trappen Qatar en Ecuador het toernooi af, maar er zijn nog dertig landen die dit jaar meedingen naar de titel van wereldkampioen. Wij stellen ze allemaal voor. In dit artikel: de landen uit groep G.

BRAZILIË

© REUTERS

Dit moet u weten

Brazilië wil exact twintig jaar na de vorige wereldtitel nog eens toeslaan. Volgens de bookmakers zijn de Brazilianen topfavoriet. De weelde voorin is zo groot dat bondscoach Bacchi zelfs Liverpool-spits Roberto Firmino gewoon kon thuislaten. Brazilië verloor al niet meer sinds de finale van de Copa América tegen Argentinië in juli 2021. Tijdens de WK-kwalificaties pakte het 45 op 51.

De bondscoach

Adenor Leonardo Bacchi (61), beter bekend als Tite, staat al sinds 2016 aan het roer en verloor in 75 wedstrijden nog maar vijf keer. Eén daarvan was natuurlijk de kwartfinale tegen de Rode Duivels op het WK 2018. In 2019 leidde hij de Brazilianen naar Copa América-winst.

De sterspeler

© ISOPIX

De Braziliaanse selectie zit vol van de sterren, maar Neymar (30) is toch de allergrootste. De vleugelaanvaller van PSG heeft echter geen al te goede herinneringen aan het WK. In 2014 werd hij tijdens de kwartfinale van het veld geschopt, waarna Brazilië de halve finale zonder Neymar met 1-7 verloor van Duitsland.

De Belgische link

Met Militao, Rodrygo en Vinicius zitten er drie ploegmaats van Thibaut Courtois en Eden Hazard in de Braziliaanse selectie. Vooral Vinicius zorgde ervoor dat Hazard de laatste jaren amper mocht meedoen bij Real.

De tranen van Neymar © AFP Bondscoach Tite kreeg sterspeler Neymar ooit aan het wenen. In 2017 verdedigde hij zijn poulain nadat de Franse krant L’Équipe meldde dat Neymar een slechte relatie had met toenmalig PSG-coach Unai Emery. Neymar was tot tranen toe bewogen toen Tite zei dat hij met Neymar nog nooit problemen had en hij “een goed hart” heeft.

SERVIË

© REUTERS

Dit moet u weten

Servië miste in 2021 nog het EK, maar wees niet verbaasd als de Witte Adelaars het op dit WK ver schoppen. De Serviërs promoveerden recent naar de A-divisie­ van de Nations League door Noorwegen en Zweden te kloppen. In de WK-kwalificatie bleven ze dan weer ongeslagen en dat in een groep met Portugal.

De bondscoach

Dragan Stojkovic (57) is sinds maart 2021 aan de slag als Servisch bondscoach. Vooraleer hij trainer werd, was hij onder meer voorzitter van de Joegoslavische voetbalbond, voorzitter van Rode Ster Belgrado en bekleedde hij een bestuursfunctie bij de FIFA en UEFA.

De sterspeler

© REUTERS

Dusan Vlahovic (22) was vorig seizoen dé sensatie in de Serie A en versierde in de winter een toptransfer naar Juventus, dat meer dan 80 miljoen euro betaalde voor de spits. De goalgetter staat voor zijn eerste WK. Hopelijk voor Servië is hij helemaal hersteld van zijn blessure aan de adductoren, waarmee hij de voorbije drie weken aan de kant stond.

De Belgische link

Zeg gerust ‘linken’. Uiteraard Alexander Mitrovic, goalgetter en ex-spits van Anderlecht. Maar ook Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) is sterkhouder bij de Serviërs. Stefan Mitrovic (ex-Gent), Filip Djuricic (Anderlecht) en Strahinja Pavlovic (ex-Cercle) hebben eveneens een Belgisch verleden.

Dit mag u weten

Toch maar even Mousa bellen © BELGAIMAGE In de categorie ‘nutteloze weetjes’: bondscoach Dragan Stojkovic had ooit voormalig Rode Duivel Mousa Dembélé onder zijn hoede bij het Chinese Guanhzou­ R&F.

ZWITSERLAND

© REUTERS

Dit moet u weten

Zwitserland overleefde op de laatste vier grote toernooien telkens de groepsfase. De Zwitsers versloegen de laatste jaren toplanden als Frankrijk, Spanje en Portugal.

De bondscoach

Murat Yakin (48) is een grote naam in het Zwitserse voetbal. In 2013 en 2014 loodste de ex-international FC Basel twee keer op rij naar de landstitel. In augustus 2021 begon hij aan zijn eerste job als bondscoach.

De sterspeler

© REUTERS

De ervaren Granit Xhaka (30) is nog steeds de draaischijf van Zwitserland. Hij telt al meer dan honderd caps en begonbij Arsenal als box-to-box – een rijtje hoger dan voorheen – uitstekend aan het seizoen. Het was ook Xhaka die Man van de Match was toen Zwitserland op het EK 2021 wereldkampioen Frankrijk uitschakelde.

De Belgische link

Aanvaller Breel Embolo is sinds dit seizoen een belangrijke schakel bij het AS Monaco van Philippe Clement. Na 22 wedstrijden zit hij aan acht goals en vier assists.

Dit mag u weten

Vrijgevige bondscoach © AFP Terwijl Zwitserland de laatste WK-kwalificatiewedstrijd met 4-0 won van Bulgarije, bleef concurrent Italië steken op 0-0 tegen Noord-Ierland. Bondscoach Murat Yakin verstuurde meer dan negen kilogram chocolade naar de Noord-Ierse ploeg als bedanking om hun plicht te doen tegen Italië.

KAMEROEN

© REUTERS

Dit moet u weten

De Kameroeners tankten vertrouwen op de Afrika Cup begin dit jaar: ze werden knap derde. Kameroen stond al zeven keer op een WK, maar overleefde nog maar één keer de groepsfase (kwartfinale in 1990). De groepsfase overleven moet nu ook de doelstelling zijn.

De bondscoach

Rigobert Song (46) werd in maart overgeheveld van de beloften naar de A-ploeg. In de praktijk zou Song volgens insiders niet veel meer dan een marionet zijn van bondsvoorzitter Samuel Eto’o. Die zou bijvoorbeeld de hele selectie samenstellen en beslist hebben om sterkhouder Michael Ngadeu (AA Gent) niet mee te nemen naar het WK.

De sterspeler

© AFP

Karl Toko Ekambi is de reden dat Kameroen in Qatar is geraakt. De 30-jarige spits van Lyon maakte in de verlengingen van de play-offs tegen Algerije het verlossende doelpunt. Tijdens de Afrika Cup scoorde hij vijf keer.

De Belgische link

Samuel Oum Gouet, middenvelder van KV Mechelen. Verder herkennen we Collins Fai (ex-Standard) en Martin Hongla (ex-Antwerp). Michael Ngadeu (AA Gent) is er dus niet bij, net als Didier Lamkel Zé (KV Kortrijk), al is dat laatste geen verrassing.

Dit mag u weten