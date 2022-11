Dit is groep H op het WK: een Belgische enclave bij Ghana, Uruguayanen die oude wonden openrijten en CR7 belust op revanche

Vergeet de Belgische competitie, het is tijd voor het WK voetbal. Zondag trappen Qatar en Ecuador het toernooi af, maar er zijn nog dertig landen die dit jaar meedingen naar de titel van wereldkampioen. Wij stellen ze allemaal voor. In dit stuk: de landen uit groep H.

PORTUGAL

© REUTERS

Dit moet u weten

Portugal had barragewedstrijden nodig om zich te plaatsen voor dit WK en heeft er – met amper drie overwinningen in zes matchen – geen al te succesvolle Nations League-campagne opzitten. Toch worden de Portugezen als schaduwfavorieten voor de eindzege gezien. Dat hoeft niet te verbazen aangezien ze met Ruben Dias, Bernardo Silva en Cristiano Ronaldo ongeveer in elke linie over een (of meerdere) wereldtoppers(s).

De bondscoach

Fernando Santos (68) leidde Portugal naar winst op het EK in 2016 en begint straks al aan zijn vierde groot toernooi. Als voetballer was hij een bescheiden, maar technisch onderlegde linksachter. Hij haalde namelijk een ingenieursdiploma aan de universiteit van Lissabon. Tactische inspiratie doet hij op terwijl hij sigaretten rookt, zo vertelde hij ooit.

De sterspeler

Nog steeds Cristiano Ronaldo. Die begint meer dan waarschijnlijk aan zijn laatste WK. CR7 was jarenlang dé steunpilaar van de Portugese nationale ploeg. Afwachten wat hij nog kan op z’n 37ste, maar dat hij zijn ongelofelijke doelpuntenaantal van 117 interlandgoals nog zal aandikken, lijkt meer waarschijnlijk.

Cristiano Ronaldo. — © Gonçalo Delgado/Global Imagens/

Belgische linken

Een licht traumatische: João Palhinha, intussen sterkhouder bij Fulham, was de man die op het vorige EK de enkel van Kevin De Bruyne blesseerde.

Ooit bestormd door fans, nu zelf de wereldtop bestormend © ISOPIX Rafael Leao, ploegmaat van Charles De Ketelaere bij Milan, wordt ook weleens de Portugese Mbappé genoemd. Bij Sporting CP verbrak hij in 2018 zijn contract nadat boze fans het trainingscentrum bestormden en hun eigen spelers aanvielen.

GHANA

© REUTERS

Dit moet u weten

De Afrika Cup eerder dit jaar was een teleurstelling voor Ghana, want voor het eerst sinds 2006 geraakten de Black Stars niet verder dan de groepsfase. Ook het WK halen was nipt – een kwestie van aantal uitdoelpunten –, maar lukte uiteindelijk toch ten koste van Nigeria.

De bondscoach

Otto Addo heeft Ghanese ouders, maar werd geboren in Duitsland, waar hij ook zijn hele leven voetbalde voor onder meer Dortmund en Hannover 96. Hij begint straks aan zijn eerste groot toernooi en heeft de kortste naam van alle bondscoaches. Werkt ook voor Dortmund als talent manager.

De sterspeler

Thomas Partey (29) is een vaste waarde bij Arsenal, leider in de Premier League. Hij zet ook bij Ghana de lijnen uit op het middenveld. Ook van Iñaki Williams wordt veel verwacht. De aanvaller van Athletic Bilbao koos onlangs de Ghanese boven de Spaanse nationale ploeg en moet voor snelheid en doelpunten zorgen.

© Action Images via Reuters

Belgische linken

Met Denis Odoi, Kamal Sowah (Club Brugge), Abdul Nurudeen (Eupen) en Elisha Owusu (AA Gent) zitten er liefst vier Jupiler Pro League-spelers in de Ghanese selectie. Ook Joseph Aidoo (KRC Genk) en Osman Bukari (AA Gent) hebben een verleden in ons land.

‘Slechtste’ land op WK Denis Odoi tegen Neymar. — © ANP | Hollandse Hoogte | Gerrit van Keulen Ghana kwam in een stevige poule terecht en zal zijn tenen mogen uitkuisen: het heeft namelijk de laagste FIFA-ranking van alle WK-deelnemers.

URUGUAY

© REUTERS

Dit moet u weten

Uruguay staat voor een wissel van de wacht. Zowel voor Luis Suarez, Edinson Cavani als Diego Godin wordt het allicht het laatste WK. Federico Valverde en Darwin Nuñez moeten de scepter overnemen. Op dit WK mogen ze eerst nog eens samen geschiedenis proberen schrijven.

De bondscoach

Diego Alonso (47) is sinds eind 2021 de bondscoach. Hij was vroeger zelf een aanvaller en schopte het tot zeven caps. Hij werd nadien de eerste trainer in de geschiedenis van Inter Miami, de Amerikaanse ploeg van David Beckham en won als eerste coach de Midden-Amerikaanse Champions League met twee verschillende clubs: Pachuca en Monterrey uit Mexico.

De sterspeler

De waarde van Federico Valverde (24) wordt door het gerenommeerde Transfermarkt.be op 100 miljoen euro geschat. De middenvelder is dan ook aan een fenomenaal seizoen bezig bij Real Madrid en moet ook bij Uruguay de leider zijn. Bij de Koninklijke moet hij alleen Vinicius Junior voor zich dulden als topschutter.

© USA TODAY Sports

Belgische linken

Club Brugge stond vorige winter nog dicht bij Facundo Pellistri (20), aanvaller bij Manchester United. Hij dient als back-up voor Suarez en Nuñez.

Suarez mag fluitconcert verwachten © BELGAIMAGE Uruguay kijkt Ghana voor het eerst opnieuw in de ogen sinds de kwartfinale van het WK 2010. Luis Suarez bezorgde de Ghanezen toen een trauma door in de allerlaatste minuut van de verlengingen een doelpunt te verhinderen met zijn hand. Asamoah Gyan miste de veroorzaakte penalty en in de strafschoppenreeks die volgde, trok Uruguay aan het langste eind, tot woede van de Ghanezen. Wordt gezellig.

ZUID-KOREA

© AFP

Dit moet u weten

Zuid-Korea neemt al voor de tiende opeenvolgende keer deel aan het WK. De halve finale van 2002 evenaren, wordt weliswaar een lastige opgave. Het verloor wel maar één van zijn zeventien WK-kwalificatiewedstrijden.

De bondscoach

Paulo Bento (53) is een voormalig Portugees middenvelder, die bij Benfica en Sporting speelde. Hij is sinds 2018 bondscoach van Zuid-Korea en trainde eerder ook al de Portugese nationale ploeg. Met Carlos Quieroz (Iran) en Fernando Santos (Portugal) komt hij in Qatar mogelijk zijn voorganger én opvolger tegen.

De sterspeler

Kapitein Heung-min Son is de man op wie heel Zuid-Korea rekent . Voorin zijn er weinig andere opties en al zeker niemand van het niveau van Son. Hij kan op z’n eentje het verschil maken voor Zuid-Korea. Vorig seizoen was hij dankzij zijn 23 doelpunten de eerste Aziatische speler ooit die topscorer werd in de Premier League. Reken dus maar dat Son een heuse ster is in zijn thuisland.

© REUTERS