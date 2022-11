Niet alleen Ronaldo, ook Zlatan Ibrahimovic niet mals voor Manchester United: “Ze trokken 1,14 euro af van mijn loon voor een fruitsapje”

Cristiano Ronaldo heeft in een interview keihard uitgehaald naar Manchester United, maar ook Zlatan Ibrahimovic sneert naar de club in zijn nieuwe autobiografie. De Zweedse aanvaller voetbalde er tussen 2016 en 2018 en is intussen aan de slag bij AC Milan.

Gezien de zware uithaal van Ronaldo, is de getuigenis van Ibrahimovic de te opmerkelijker. Ze zullen de Portugees, van wie wordt gezegd dat zijn ego helemaal op hol is geslagen, enigszins sterken.

“Eén zaak heeft me verbaasd: iedereen beschouwt Manchester United als een absolute topclub, een van de rijkste en de machtigste clubs ter wereld en van buitenaf is het moeilijk te geloven dat dat niet zo is. Maar eens ik er was, ervaarde ik dat er een bekrompen mentaliteit heerst”, aldus Ibrahimovic naar aanleiding van zijn nieuwe biografie aan The Athletic.

In zijn nieuwe autobiografie staat een anekdote die dat staaft.

“Op een dag waren we voor een wedstrijd in een hotel. Ik had dorst, dus opende ik de minibar en nam ik een fruitsapje”, zo staat te lezen in het boek. “Na de wedstrijd gingen we naar huis. Enige tijd later kreeg ik mijn loonbrief. Normaal kijk ik er nooit naar, maar die keer deed ik dat wel, ik weet niet waarom. Ik zag dat er 1,14 euro (1 pond, red.) was afgetrokken van mijn loon.”

De Zweed interpelleerde de teammanager en vroeg waarom er 1,14 euro was afgetrokken van zijn loon. Die antwoordde met een knipoog. “Voor dat fruitsapje uit de minibar. Als je iets neemt, moet je dat betalen.”

“Ik was niet voor mijn plezier in dat hotel”, gaat Ibrahimovic verder. “Ik was daar voor mijn werk. Ik was daar voor Manchester. Als ik moet voetballen en ik heb dorst dan drink ik. Ik ga niet gedehydrateerd op het veld stappen. Zoiets heb ik in Italië nooit meegemaakt. Het zijn dat soort kleine zaken waarmee je het respect wint van de spelers.”