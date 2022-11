Pedofiele babysitter die tien jaar cel uitzit zoekt naar kinderporno op laptop in gevangenis: “Chemische castratie is nodig”

Bruggeling Tim B., die als babysitter zeven kleine kinderen misbruikte, heeft een jaar celstraf gekregen omdat hij naar kinderporno zocht op een laptop in de gevangenis. Daar zit de twintiger een tien jaar effectieve celstraf uit. Volgens de gerechtspsychiater is therapie zinloos. “Chemische castratie is nodig.”

Het net rond Tim B. (24) begon eind 2019 te sluiten toen een van zijn slachtoffers, een meisje uit Zuienkerke, aan haar mama vertelde dat ze door haar babysit werd verkracht. De moeder stapte direct naar de politie en verder onderzoek wees uit dat de Bruggeling zich tussen augustus 2016 en december 2019 vergrepen had aan minstens zeven kleine kinderen waarop hij paste. Zijn jongste slachtoffer was amper drie jaar oud. B. bood zich onder andere via een babysit-app aan om voor kinderen te komen zorgen.

Na zijn arrestatie ontdekte de politie op de computer van B. bijna 10.000 kinderpornografische foto’s en meer dan 500 filmpjes. De speurders vonden ook een handleiding terug waarin expliciet en bijna op wetenschappelijke manier werd uitgelegd hoe je “op veilige wijze” seks kan hebben met jonge meisjes.

In oktober 2020 kreeg B. voor de Brugse strafrechtbank vijf jaar effectieve celstraf. Maar het parket, dat acht jaar cel had gevorderd, ging in beroep. Met succes, want het Gentse hof van beroep veroordeelde B. in juni vorig jaar tot tien jaar effectieve celstraf. “Zijn perverse persoonlijkheid maken een gevangenisstraf van tien jaar volstrekt noodzakelijk”, klonk het.

Chemische castratie geweigerd

Maar die zware straf bracht B. duidelijk niet tot betere inzichten want op 11 april dit jaar kwam aan het licht dat hij urenlang naar kinderporno zocht op een laptop in de Brugse gevangenis. Die kon hij gebruiken in het kader van een opleiding business management aan de hogeschool. B. beweerde dat hij naaktfoto’s van minderjarigen wou bekijken om “aan zichzelf te bewijzen dat hij geen gevoelens meer had voor kinderen.”

B. betwistte dat hij naar kinderpornografische websites surfte maar zoekopdrachten als “sex with child movie” en “children having sex expliciet content” deden hem de das om. Volgens de gerechtspsychiater is een psychotherapeutische behandeling zinloos. “Chemische castratie is nodig, maar de beklaagde weigert dit”, klonk het in zijn advies.