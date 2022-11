SJOTCAST WK. De grote voorbeschouwing: “Onze favoriet? Argentinië. Al is het maar om Lionel Messi eindelijk de grootste ooit te kunnen noemen”

Het is zover: het WK voetbal 2022 gaat zondag van start. Samen met Chef Voetbal Ludo Vandewalle duiken Yanko en Lars de studio’s in voor de grote WK-voorbeschouwing van onze voetbalpodcast Sjotcast. Van jachtluipaarden uit Iran over de ondergang van de huidige wereldkampioen tot een weddenschap met een gewezen Rode Duivel. Beluister de aflevering nu en wees meteen helemaal mee.