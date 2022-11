OPROEP: Richt u uw huis in als mini-WK-dorp?

Nog vijf dagen en het WK voetbal in Qatar gaat van start. En volgende week woensdag spelen de Rode Duivels al hun eerste match, tegen Canada. Veel interesse om die matchen te gaan bekijken in een groot WK-dorp is er niet. Een WK gezellig thuis voor de buis dan maar? Vertel het ons!

Nu verschillende grote WK-dorpen hebben aangegeven dat ze er de brui aan geven voor het komende wereldkampioenschap, wordt Qatar bij uitstek een “thuismatch”: we kijken liever thuis naar de wedstrijden dan in grote groep op een plein of in een grote hal. Hebt u al een plekje vrijgemaakt voor de matchen van de Belgen? Bouwt u een eigen “Qatar-cave” met vlaggen, pintjes en versiering? Misschien ligt er wel woestijnzand in de kamer waar uw tv staat voor het voetbalkijken?

© Peter Malaise

Wij willen die huiselijke WK-sfeer graag zién. Geef ons een woordje uitleg en stuur uw gegevens naar tom.lebacq@nieuwsblad.be, dan nemen we contact met u op.