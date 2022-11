Inwoners Chinese grootstad verzetten zich met geweld tegen verlenging lockdown

Sinds vorige maand gelden voor een deel van de 18 miljoen inwoners van de metropool reisbeperkingen vanwege een uitbraak. In het district Haizhu, waar ongeveer 1,8 miljoen mensen wonen, zijn de meeste positieve gevallen geconcentreerd. Maandag hebben de autoriteiten besloten de lockdown die in het grootste deel van het district van kracht was, te verlengen tot woensdagavond.

Op online geplaatste en door AFP geverifieerde video’s is te zien hoe honderden inwoners op straat protesteren. Sommigen van hen breken in kleine groepjes de grote plastic barrières af die worden gebruikt om gebouwen of wijken in te sluiten. Op andere beelden, opgenomen in het district Haizhu, vallen demonstranten agenten in witte beschermende pakken aan.

“We willen geen tests meer!” scanderen demonstranten, terwijl sommigen voorwerpen naar de politie gooien.

Demonstraties in China komen minder vaak voor dan in het Westen en er wordt vooral minder ruchtbaarheid aan gegeven. Maar socialenetwerksites hebben regelmatig gewag gemaakt van ergernis over het onbuigzame nultolerantiebeleid van de overheid.

Dat beleid bestaat met name uit lockdowns zodra zich enkele gevallen voordoen, reisbeperkingen en PCR-tests, soms bijna dagelijks.

Veel Chinezen klagen over deze onaangekondigde lockdowns, die in sommige gevallen leiden tot voedseltekorten en het moeilijk maken voor betrokkenen om medische zorg te krijgen.