Voetballer heeft romantisch huwelijksaanzoek in gedachten, tot overijverige steward hardhandig de boel verpest

Een overijverige steward heeft zaterdag een huwelijksaanzoek in de Wit-Russische competitie verstoord en wekte zo woede op bij spelers van FC Smorgon. Het moment leek perfect, want verdediger Vladislav Shubovich had de 2-0 gescoord in de wedstrijd tegen rivaal Volna Pinsk, nota bene de eerste treffer in zijn carrière. Vladislav ging op zijn knieën, maar een steward had de romantische situatie niet door een duwde zijn vriendin hardhandig weg van het terrein.