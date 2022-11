Elf clubs sturen minstens één iemand, Club Brugge hofleverancier: deze spelers van Belgische clubs staan straks op het WK

Eerst en vooral: de cijfers. In totaal zullen 24 spelers, verdeeld over 12 Belgische clubs, hun land vertegenwoordigen op het WK. Club Brugge is hofleverancier met maar liefst 8 spelers. Vier clubs leveren meer dan één speler af: behalve de 8 van Club Brugge zijn dat Antwerp (3), Racing Genk (3) en Anderlecht (2).

AA Gent, Standard, Cercle Brugge, Charleroi, STVV, KV Mechelen en Eupen sturen elk één speler. Tot slot is ook tweedeklasser SK Deinze vertegenwoordigd: ook zij sturen één iemand naar het Midden-Oosten.

Hieronder vindt u het volledige overzicht van alle spelers uit de Jupiler Pro League en Challenger Pro League die meegaan naar het WK.

CLUB BRUGGE:

Simon Mignolet (België)

Hans Vanaken (België)

Noa Lang (Nederland)

Andreas Skov Olsen (Denemarken)

Tajon Buchanan (Canada)

Cyle Larin (Canada)

Denis Odoi (Ghana)

Kamal Sowah (Ghana)

ANTWERP:

Toby Alderweireld (België)

Vincent Janssen (Nederland)

William Pacho (Ecuador)

GENK:

Gerardo Arteaga (Mexico)

Bilal El Khannouss (Marokko)

Angelo Preciado (Ecuador)

ANDERLECHT:

Zeno Debast (België)

Jan Vertonghen (België)

AA GENT:

Elisha Owusu (Ghana)

STANDARD:

Selim Amallah (Marokko)

CERCLE BRUGGE:

Ayase Ueda (Japan)

CHARLEROI:

Ali Gholizadeh (Iran)

STVV:

Daniel Schmidt (Japan)

KV MECHELEN:

Samuel Oum Gouet (Kameroen)

EUPEN:

Manaf Nurudeen (Ghana)

SK DEINZE:

Liam Fraser (Canada)