Chauffeur van toeristenbus was niet aan het gsm’en toen hij op truck inreed op E17 in Destelbergen: “Hij zag de file te laat”

De 50-jarige chauffeur van de Nederlandse toeristenbus die maandag op de E17 in Destelbergen op een vrachtwagen inreed, zag de file te laat en was niet aan het gsm’en. Dat laat de reisorganisatie Bolderman Excursiereizen weten.

“De chauffeur zat niet op zijn gsm en zag de file waarschijnlijk te laat.” Dat zegt de woordvoerder van Bolderman Excursiereizen. “Zijn gsm werd uitgelezen en alles was in orde. De man is een ervaren chauffeur, zijn ademtest was negatief en mocht maandagavond al opnieuw terug naar Nederland.”

De Nederlandse reisbus reed maandagmiddag op de E17 in Destelbergen in op een vrachtwagen die in de file stond. Het ongeval zorgde voor 15 kilometer file en urenlang hinder. Burgemeester van Destelbergen Elsie Sierens (Open VLD) kondigde gemeentelijke fase van het rampenplan af.

Alle reizigers verlieten ziekenhuis

Negentien inzittenden van de reisbus raakten lichtgewond en werden overgebracht naar de Gentse ziekenhuizen. De chauffeur zat een tijdlang gekneld en moest worden bevrijd door de brandweer. Met een blauwe teen werd hij daarop naar het ziekenhuis gebracht, levensgevaar was er nooit.

Drie reizigers met lichte verwondingen moesten een nacht in een Gents ziekenhuis overnachten. “Vandaag (dinsdag, red.) zijn ook zij door een bus van ons naar Nederland teruggebracht”, zegt de woordvoerder van Bolderman. “De andere reizigers werden maandag door ons teruggevoerd.”

