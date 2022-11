Slechts enkele letters verschil met horrorcrèche én in hetzelfde dorp: kinderdagverblijf “overstelpt met haatberichten”

LEES OOK. Vernietigend rapport leidt tot sluiting crèche ’t (b)engeltje: kinderen moesten eten tot ze overgaven en werden met hoofd in toilet geduwd

“Het is momenteel heel erg”, schudt Romina het hoofd. Ze runt samen met drie collega’s kinderdagverblijf De Engeltjes in de Vontstraat in Leupegem, met plaats voor 22 kindjes. Maar velen verwarren de opvang met de crèche ’t (b)engeltje, een kleine kilometer verder aan de N60, eveneens in Leupegem. Die laatste opvangplaats werd vorige week met onmiddellijke ingang werd gesloten na een vernietigend rapport.

“Er is niet alleen de naamsverwarring, beide kinderdagverblijven liggen op een boogscheut van elkaar, in hetzelfde dorp. Dat maakt dat de verwarring bij velen compleet is. We worden overstelpt met haatberichten en boze telefoons. Het is zelfs zo erg dat we echt wel bang zijn. Wat als we hier plots een agressieveling aan de deur krijgen of het doelwit zijn van vandalen?”

“Vorig jaar al naamsverwarring”

Romina was in 2014 nog aan de slag bij de zaakvoerster van de omstreden crèche. “Zij had toen een tweede crèche: De Engeltjes. In 2016 nam ik de crèche over en behield ik de naam. Vorig jaar al hoorden we van ouders klachten uit ’t (b)engeltje. En toen al kregen we opmerkelijk minder aanvragen, zodanig dat we zelfs onderbezet waren. Dat was absoluut niet normaal. Toen vermoedde ik al dat er een naamsverwarring speelde. Ik dacht er zelfs aan om onze naam te veranderen, maar dat bleek een grote administratieve rompslomp.”

“Veel steun van ouders”

Hoofd van kinderen in de wc-pot duwen en nog meer duivelse handelingen. Ik zou hetzelfde met jullie allemaal moeten doen. Duivels dat jullie zijn. Het is een van de haatberichten die Romina en haar collega’s enorm raken. “We vinden het echt verschrikkelijk. Of plots het bericht ‘Marginaal wijf’ van een onbekende. Dat komt heel hard aan. En dan te bedenken dat wij momenteel de opvang verzekeren van zes kindjes die in die andere crèche zaten. Gelukkig krijgen we heel veel steun van de ouders, die ons kinderdagverblijf als tegenreactie wel goede beoordelingen op het internet geven. Dat doet wel deugd. Ook al zakt de moed ons nu in de schoenen, sowieso gaan we er elke dag met volle goesting tegenaan om onze kindjes met de beste zorgen te omringen.”