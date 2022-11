Rookwolken boven Kiev na explosies, appartementsgebouwen geraakt

Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat ze twee explosies hebben gehoord in Kiev. Na de ontploffingen zouden rookwolken boven de stad te zien zijn. Volgens The Kyiv Independent zouden twee appartementsgebouwen geraakt zijn door raketten, de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad bevestigt dit.

Oekraïense media maken ook melding van ontploffingen in de stad Lviv, in het westen van Oekraïne. Volgens het persagentschap Interfax zouden ook explosies gehoord zijn in Charkov. De openbare televisiezender Suspilne bericht eveneens over ontploffingen in de noordelijke stad Zjytomyr, meldt Reuters.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, bevestigt dat er een Russische raketaanval was op de hoofdstad, waarbij twee woongebouwen getroffen zijn. “Aanval op de hoofdstad: volgens voorlopige informatie zijn twee residentiële gebouwen getroffen in het district Petsjersk. Verschillende raketten zijn neergehaald door luchtafweer boven Kiev”, aldus Klitsjko op Telegram.

De explosies komen een paar uur na een toespraak via videoverbinding van president Volodimir Zelenski op de G20-top. Zijn stafchef Andri Jermak trekt op Twitter een duidelijk verband tussen de explosies en de speech. “Rusland reageert op Zelenski’s krachtige speech op de G20 met een nieuwe raketaanval. Denkt iemand nog serieus dat het Kremlin vrede wil? Het wil gehoorzaamheid.”

Nederlandse minister Wopke Hoekstra naar schuilkelder

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en zijn delegatie zijn in de Oekraïense hoofdstad Kiev de schuilkelder in gegaan. Na de persconferentie die hij had gegeven, toen hij de nationale veiligheidsraad bezocht, ging het luchtalarm af. Daarna waren knallen te horen en is het gezelschap meteen gaan schuilen, meldt een verslaggever van het Nederlandse nieuwsagentschap ANP ter plaatse.

Volgens iemand uit de delegatie was er een raketinslag in de buurt. Mogelijk was de stroomvoorziening doelwit van de aanval. Het is niet duidelijk of Hoekstra later dinsdag de Oekraïense president Volodimir Zelenski nog zal ontmoeten. Een gesprek stond oorspronkelijk wel op de agenda.