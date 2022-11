Spanning rond uitbreiding Schengenzone: Kroatië lijkt te mogen toetreden, twijfels over Roemenië en Bulgarije

De Europese Commissie publiceert morgen een mededeling over de toetreding van Kroatië, Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone. Voor Kroatië staan de sterren goed om op 1 januari toe te treden, wat Roemenië en Bulgarije betreft is het afwachten of Nederland zijn verzet laat vallen. Ook is er de vraag of de uitbreiding van de Schengenzone lidstaten ertoe zal aanzetten grenscontroles op te werpen, in plaats van ze af te schaffen.

Roemenië en Bulgarije wachten al sinds 2011 om te kunnen toetreden tot de Schengenzone, waar de controles aan de binnengrenzen opgeheven zijn en burgers vrij mogen reizen. Het Europees Parlement riep de lidstaten vorige maand al voor de vierde keer op om Boekarest en Sofia erbij te laten komen, maar Nederland blijft dwarsliggen.

Onze noorderburen blijven bijkomende controles van de rechtsstaat in Roemenië en Bulgarije eisen en vragen garanties over de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad in de twee landen, die al sinds 2007 deel uitmaken van de Europese Unie. In een resolutie die onlangs werd aangenomen, schermt de Tweede Kamer met “veiligheidsrisico’s voor Nederland en de hele Schengenzone”, maar volgens de Bulgaarse president Rumen Radev worden zijn land en Roemenië “gegijzeld door Nederlandse binnenlandse politieke aangelegenheden”.

Kroatië zit in de laatste rechte lijn om tot de Schengenzone toe te treden. Het Europees Parlement gaf vorige week nog maar een positief advies en vraagt de lidstaten om Zagreb al op 1 januari 2023 in de Schengenzone te laten. Een formele beslissing wordt binnenkort verwacht, met het officiële groen licht op de Europese top van midden december. Kroatië zou zo kunnen toetreden op de dag dat het ook lid wordt van de eurozone.

Als de Europese Commissie de lidstaten zoals verwacht aanspoort om Kroatië (en Roemenië en Bulgarije) in de Schengenzone te laten, is het uitkijken naar de reactie van buurland Slovenië. De twee vochten een jarenlange ruzie uit over hun gedeelde grens, maar die kon gesmoord worden dankzij een internationaal akkoord. Kroatië heeft zich evenwel uit dat akkoord teruggetrokken en nu zou Slovenië de uitbreiding van de Schengenzone kunnen laten afhangen van Zagrebs erkenning van dat akkoord. Al zijn dat voorlopig vooral geruchten.

Daarenboven kondigde de Sloveense minister van Buitenlandse Zaken Tanja Fajon maandag aan dat haar land controles aan de grens met Kroatië overweegt als het tot de Schengenzone toetreedt. Die toetreding betekent de facto dat Kroatië de buitengrens van Schengen zal moeten bewaken en dat de grenscontroles tussen Kroatië en Slovenië opgeheven moeten worden. Maar Fajon vreest dat Kroatië geen dam zal kunnen opwerpen tegen de migranten die via de Westelijke Balkanroute naar Europa komen en dat die in Slovenië vast zullen komen te zitten. Immers, verder op de populaire migratieroute voert Oostenrijk al sinds 2015 controles uit aan zijn grenzen met Slovenië, Slovakije en Hongarije.

De nieuwe mededeling van de Commissie wordt woensdagmiddag gepresenteerd door commissaris van Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. Op 8 en 9 december komen de Europese binnenlandministers bijeen, de Europese top vindt een week later plaats.