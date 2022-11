Red Flame Justine Vanhaevermaet baalt nog over gemist WK, maar heeft vertrouwen in Rode Duivels: “We gaan het WK winnen”

De voltallige selectie van de Red Flames was dinsdagmiddag aanwezig op het vertrek van de Rode Duivels naar het WK in Qatar. Vorige maand zagen de Belgische vrouwen nog hun eigen WK-droom uiteenspatten. “Natuurlijk doet dat nog pijn”, vertelt sterkhoudster Justine Vanhaevermaet (30) op Zaventem.

“Dat zou een belangrijk toernooi geweest zijn voor ons. Het is een enorme teleurstelling, maar we kunnen niet anders dan vooruitkijken”, aldus Vanhaevermaet. De volgende kans is pas in 2027, dan is Vanhaevermaet 35. Hoopt ze nog op dat WK? “Ja, uiteraard. Elke voetballer wil ooit op een WK staan. Of ik dat nog ga halen, kan ik nu nog niet zeggen.”

De komende weken zullen de Flames voor de mannen moeten supporteren. Leeft het WK al bij hen? “Over de situatie in Qatar ga ik niet te veel zeggen, maar een WK is altijd leuk om te volgen, dus ik kijk wél uit naar het voetbal. Het WK-gevoel is er voorlopig nog niet. Het is een andere periode en wij zitten zelf nog in competitie (Vanhaevermaet speelt bij het Engelse Reading, red.). Het is november, dus het voelt een beetje raar.”

“Mijn pronostiek? We gaan het WK winnen. Of we een sterkere ploeg hebben dan in 2018? Dat zou kunnen. We hebben alleszins meer ervaring en een aantal spelers zijn nóg beter geworden. Daarom denk ik dat we iets kunnen doen.”