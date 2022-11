“Trieste primeur voor het voetbal”: vuurpijlen tijdens match tussen KV Kortrijk en KAA Gent werden vanuit nabijgelegen tuin het stadion ingegooid

KV Kortrijk wacht hoogstwaarschijnlijk een boete voor het gooien van vuurpijlen door supporters tijdens de wedstrijd van zondagavond tussen KV Kortrijk en KAA Gent. Uit verder onderzoek van camerabeelden blijkt echter dat de vuurpijlen zijn gegooid van buiten het stadion. De club heeft de bewijzen in handen. Om het onderzoek niet te schaden, worden die beelden nog niet vrijgegeven.(lees verder onder de foto)

De vuurpijlen belanden in de ene hoek van het stadion. — © rr

“Tijdens de match werden twee vuurbommen gegooid”, zegt communicatieverantwoordelijke van KV Kortrijk Eddy Soetaert. “Die kwamen vanuit de ruimte tussen de hoofdtribune en de staantribune. Gelukkig raakte niemand gewond. In die hoek hangt ook een camera. Na onderzoek van de beelden zien we duidelijk dat de vuurbommen gegooid zijn van verderop. Naast ons oefenveld heb je een kasteeltje en een grote tuin. De daders moeten zich toegang hebben verschaft tot die tuin. Ze gooiden vandaaruit hun projectielen richting het Guldensporenstadion. Het is in ieder geval iemand die stevig ver kan gooien.”

Wie verantwoordelijk?

Er bevonden zich op dat moment een zestal mensen in die tussenruimte. Na het lanceren van de eerste vuurpijl zie je op de beelden dat de supporters naar boven kijken. “Het is helemaal niet zonder gevaar. Stel dat op dat moment een corner gegeven werd”, zegt Soetaert. “Stel dat de mensen die zich bevonden tussen de twee tribunes de vuurbom op zich hadden gekregen. Het is een trieste primeur voor ons voetbal. Naar verluidt kreeg de ploeg van Vincent Kompany er datzelfde weekend ook mee te maken. Haalden de daders daar hun inspiratie?” (lees verder onder de foto)

De vuurpijlen werden afgeschoten tussen de haag en de fabriek richting het stadion. — © Ludo Ostijn

De politie onderzoekt de zaak. KV Kortrijk zit ermee verveeld omdat de club een boete kan krijgen terwijl gegooid werd van buiten het stadion naar het stadion. En buiten het stadion is het in strikte zin niet de verantwoordelijkheid van de club.