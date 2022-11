Voormalig icoon Club Brugge wordt adviseur bij Olympique de Marseille

Het was Marseille-voorzitter Pablo Longoria die het nieuws vanmiddag officialiseerde. “Ik kan u bevestigen dat Jean-Pierre Papin naar onze club komt”, zei de voorzitter op een persconferentie. “Hij zal zich reeds inwerken in de club voor onze stage in Spanje. Jean-Pierre is een zeer intelligent iemand, die de zaken binnen een club kan benoemen. Hij zal al onze wedstrijden bijwonen, het bestuur zal een nauw contact met hem onderhouden. Zijn visie op het voetbal zal uitmonden in raadgevingen waarmee wij aan de slag kunnen.”

Papin werd in 2008 verkozen tot beste buitenlander aller tijden bij Club Brugge. — © BELGAIMAGE

Papin speelde van 1986 tot 1992 voor Marseille, nadat hij een seizoen eerder internationaal was doorgebroken bij Club Brugge. Daar was de Franse spits goed voor 20 doelpunten in 31 wedstrijden. Bij de Fransen kende de snelle spits zijn beste periode en verwierf hij ook een basisplaats in de Franse nationale ploeg. In 54 interlands scoorde hij dertig keer. Na zes jaar Marseille speelde hij twee seizoen voor AC Milan en evenveel seizoenen voor Bayern München, alvorens in 1996 terug te keren naar Frankrijk, bij Girondins de Bordeaux. In 1991 won hij ook de Gouden Bal.

Na zijn carrière werd hij onder meer trainer bij Straatsburg (promotie), Lens (bekerfinale) en Chateauroux.