Gerecht start nieuw onderzoek naar kindermishandeling in crèche ’t (b)engeltje nadat vorige zaak werd geseponeerd

Het parket Oost-Vlaanderen opent een onderzoek naar de Oudenaardse kinderopvang ’t (b)engeltje om na te gaan of er sprake is van kindermishandeling. De opvang verloor enkele dagen geleden zijn vergunning na klachten.

Verschillende ouders en ex-werknemers vertelden hoe kinderen gedwongen werden te eten, opgesloten werden als straf, met hun hoofd in het toilet werden gehouden,... De eerste klachten dateerden al van in 2011, amper twee jaar na de opening van de kinderopvang. Maar toen bleef de opvang open “omdat sommige klachten niet geverifieerd konden worden”.

Opvallend is dat het Oost-Vlaamse parket vorig jaar ook als eens een opsporingsonderzoek voerde naar mogelijk kindermishandeling in ’t (b)engeltje engeltje. Dat kwam er nadat vier ex-werknemers en twee ouders naar de politie waren gestapt. Er werden toen tal van ouders en ex-werknemers verhoord, maar na zes weken werd het dossier door het parket geseponeerd. De beoordeling was toen dat er niet voldoende elementen waren om met het dossier naar de rechtbank te trekken. Bij het parket is te horen dat ze toen ook navraag hebben gedaan bij het Agentschap Opgroeien - toen nog Kind en Gezin - maar dat er nooit info werd gegeven over de vele eerdere klachten.

De uitbaatster van de kinderopvang is niet bereikbaar voor commentaar.