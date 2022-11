Anderlecht gaat op zoek naar nieuwe T1, Robin Veldman wordt straks assistent: “Een moderne Jean Dockx”

Een nieuwe hoofdcoach is er dus nog niet, maar het is niet de bedoeling om Robin Veldman als hoofdcoach van de A-ploeg in het sportieve organigram in te schrijven. De Nederlander was sinds vorig seizoen aan de slag als coach van de RSCA Futures en nam de taken van Felice Mazzu over na diens ontslag.

“Veldman zal wel assistent blijven”, verduidelijkte voorzitter Wouter Vandenhaute. “Op een dag wordt hij T1, maar daar voelt hij zich nog niet rijp voor. Hij verkiest om de komende jaren vanuit de rol als assistent dicht bij de Futures te blijven. Het is aan Jesper om te beslissen of er een nieuwe coach komt en wie dat is.”

© Isosport

Kort samengevat: Veldman keert niet terug naar het U23-team, dat in Challenger Pro League aan de slag is. Hij wordt, dixit de voorzitter, “een moderne Jean Dockx”, de legendarische hulptrainer die in het verleden meermaals de hoofdcoach depanneerde.(Later meer)