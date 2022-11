Raketaanvallen op Oekraïense steden: “Zoek allemaal veilige oorden op!”

In Oekraïne zijn dinsdag verschillende steden geraakt door Russische raketaanvallen. Naast de hoofdstad Kiev gaat het onder meer over Lviv, Charkiv en Odessa. Het is de eerste grootschalige aanval sinds de Russische terugtrekking uit delen van Cherson vorige week.

“Er zijn explosies te horen in Lviv, zoek allemaal veilige oorden op!”, aldus de burgemeester van Lviv, Andrij Sadovy, op Telegram. “Raketaanval op Industrialnij-district in Charkiv”, waarschuwt de burgemeester van de op een na grootste Oekraïense stad, Igor Terechov. Beide burgemeesters geven geen informatie over eventuele slachtoffers.

Er werden ook aanvallen gemeld in de regio’s van Odessa, Cherkasy, Kirovohrad, Chmelnytsky en Dnipropetrovsk. In heel het land waren dan ook luchtalarmen te horen.

De burgemeester van Kiev Vitali Klitsjko meldde eveneens raketaanvallen op zijn stad, waarbij twee woongebouwen getroffen werden.

In de steden Lviv, Charkiv en Kovel werden grootschalige stroomonderbrekingen gemeld. In Lviv is de metro onderbroken en in een deel van Charkiv is de stroom uitgevallen, melden de burgemeesters. En ook in Kiev waarschuwt de netbeheerder voor onverwachte stroompannes. Veel districten in de hoofdstad hebben al beperkingen ingevoerd op het stroomgebruik, en ook in de regio van Soemy, aan de grens met Rusland wordt de stroom opzettelijk onderbroken om het netwerk te sparen.

Volgens de Oekraïense media werden de raketten over de Kaspische Zee afgevuurd.