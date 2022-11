Oorlog in Oekraïne is nog lang niet gestreden, maar: “Poetin begaat wel ernstige vergissing vanuit militair oogpunt”

De terugtrekking uit Cherson, de winter die voor de deur staat en de Oekraïense president Zelenski die de gebeurtenissen van afgelopen dagen vergelijkt met D-day. Het leek wel even alsof het einde van de oorlog in zicht was. Maar dat ziet het Institute for the Study of War (ISW) helemaal anders: de gevechten zullen volgens de Amerikaanse denktank zelfs nog intensifiëren.