“Situatie kritiek” na Russische aanvallen op energie-infrastructuur, helft van inwoners Kiev zonder stroom

De situatie op het Oekraïense elektriciteitsnet is dinsdag “kritiek” na Russische aanvallen op de energie-infrastructuur in verschillende regio’s. Dat meldt het Oekraïense presidentschap. In Kiev viel bij die aanvallen minstens één dode.

“De Russische terroristen hebben een nieuwe geplande aanval uitgevoerd tegen energie-infrastructuur. De situatie is kritiek, aldus de vicekabinetschef van het presidentschap Kirilo Timosjenko op Telegram.

Verschillende Oekraïense steden werden onder vuur genomen, waardoor de stroom op verschillende plaatsen is uitgevallen. In Lviv is de metro onderbroken en in een deel van Charkiv is de stroom uitgevallen, melden de burgemeesters van de steden.

© REUTERS

In Kiev zit minstens de helft van de inwoners zonder stroom, aldus Klitsjko. Volgens hem is de situatie in de stad “extreem moeilijk”. “Er is een planning opgesteld voor noodonderbrekingen van het stroomnet”, zei hij. Ook op andere plaatsen in het land wordt de stroomtoevoer op geplande momenten stopgezet “om het netwerk te stabiliseren”.

Burgemeester van Kiev Vitali Klitsjko meldde ook dat de hulpdiensten na de aanvallen één lichaam aangetroffen hebben. Eerder verklaarde hij dat twee residentiële gebouwen getroffen werden.