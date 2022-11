Parket in beroep tegen enkelband voor gepensioneerde slager (64) die ex-vriend van dochter doodde

De aanhouding van de 64-jarige B.B., een voormalige slager in Heppen (Leopoldsburg), werd dinsdag voor de raadkamer behandeld. Daar beslisten ze om de zestiger uit Ham onder elektronisch toezicht te plaatsen. Maar het Limburgse parket tekent beroep aan tegen die beslissing. De zaak zal nu behandeld worden binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen.

Op voet van oorlog

B.B. bracht de veertigjarige Tim Wils uit Olmen (Balen) om het leven bij een schermutseling op 29 oktober in de Hamse Viooltjensstraat. De Kempenaar dook daar die bewuste zondag op in de straat van zijn ex en haar vader. Zij wonen naast elkaar. Waarom hij naar Ham was getrokken, is onderdeel van het verdere onderzoek, maar de dader en het slachtoffer leefden al langere tijd op voet van oorlog.

Toen de relatie tussen Tim Wils en B.’s dochter op de klippen liep, ging het fout. Er was sprake van ernstige confrontaties waarbij het al eerder tot een handgemeen tussen B.B. en Wils was gekomen. De politie was op de hoogte van de verzuurde verstandhouding. Zo ontvingen ze in die periode meerdere klachten over belaging. Zowel de dochter als haar vader trokken daarvoor naar het politiebureau.

Half jaar contactverbod

Dat leidde uiteindelijk tot een voorleiding. De Olmenaar werd door een magistraat gehoord in het kader van het lik-op-stukbeleid van het Limburgse parket. Als een van de maatregelen werd toen een contactverbod van een half jaar opgelegd. Die sanctie liep de vrijdag voor de feiten af. Twee dagen later dook de veertiger op in de Viooltjensstraat.

Fatale messteek

Volgens omwonenden kwam het in het huis van B.B. tot een confrontatie tussen de verdachte en Wils. Daarbij haalde de vader enkele keren uit met een mes. Het slachtoffer liep een snijwonde op en werd nog een tweede keer geraakt. Het zou de fatale messteek blijken. De veertiger geraakte nog tot aan de voordeur, maar zeeg daar neer. Buren zagen hoe de vroegere dorpsslager uit Ham de man nog reanimeerde tot de hulpdiensten arriveerden. Tim Wils werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar bezweek niet veel later aan zijn verwondingen.

De raadkamer behandelde de zaak dinsdagvoormiddag nadat B.’s advocate Joke Feytons eerder al om uitstel had gevraagd. De feiten worden gekwalificeerd als moord.

