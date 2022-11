Hier eindigen de Belgen straks op het WK en dit wordt de toekomst van Martinez: de resultaten van onze grote WK-enquête

Met het WK in aantocht steken bij de supporters ook heel wat vragen de kop op. Wie wordt er wereldkampioen, wat doen de Belgen in Qatar en wie moet er nu starten: Eden Hazard of Leandro Trossard? Het Nieuwsblad goot alle vragen in een enquête.

Vraag 1: tot waar schoppen de Rode Duivels het op dit WK?

Het optimisme is niet bijster groot. Slechts 243 deelnemers verwachten dat aanvoerder Eden Hazard op 18 december de wereldbeker in de lucht mag steken. Liefst 2.342 stemmers denken dat we wel de groepsfase zullen overleven, maar dat we vervolgens in de 1/8ste finales sneuvelen. 21 procent gokt dat de kwartfinale het Duivelse eindstation wordt, 6 procent ziet ons net als in Rusland vier jaar geleden eruit gaan in de halve finales. De groep doemdenkers is groot: 1.019 fans (één op vijf) kruisten aan dat België niet in de top twee van de poule zal eindigen.

Vraag 2: met welke prestatie van de Rode Duivels bent u tevreden?

Vraag 1 toonde aan dat er weinig stemmers zijn die geloven in een Belgische wereldtitel, maar dat betekent niet dat u op voorhand vrede neemt met eender welk resultaat. Amper 298 mensen vinden dat het WK al geslaagd is door er überhaupt bij te zijn in Qatar. 34 procent zal pas gelukkig zijn als de Rode Duivels bij de laatste vier geraken, 30 procent noemt de kwartfinale “een goede prestatie”. 421 supporters (8 procent) zullen alleen juichen als de wereldtitel op het palmares prijkt.

Vraag 3: denkt u dat een andere coach dan Roberto Martinez betere resultaten kan behalen met de Rode Duivels?

Bij de bond loopt iedereen erg hoog op met Roberto Martinez, onder de stemmers is er meer scepsis. 30 procent vermoedt dat een andere coach meer uit de Gouden Generatie zou halen, 26 procent is zelfs zéker dat Martinez niet de juiste man op de juiste plaats is. 199 mensen, samen goed voor vijf procent, is een andere mening toegedaan: zij zijn ervan overtuigd dat een andere trainer “zeker niet” beter zou doen met de Rode Duivels.

Vraag 4: vindt u dat Eden Hazard een basisplaats verdient bij de Rode Duivels?

Vraag 5: als Eden Hazard op de bank zou belanden, wie moet hem dan vervangen?

U hebt het gehad met Eden Hazard. De aanvoerder zou geen basisspeler meer mogen zijn in Qatar. Bijna één vierde van de stemmers had Hazard, die amper aan de bak komt bij Real, zelfs niet meer geselecteerd. Over wie de plek van Hazard dan moet innemen, is grote unanimiteit. 4.279 van de 5.027 deelnemers zou Leandro Trossard in de ploeg zetten. De aanvaller is in uitstekende doen bij Brighton & Hove Albion en moet dat nu ook kunnen tonen bij de nationale ploeg, zo is de conclusie.

Vraag 6: welke linie van de Rode Duivels baart u de meeste zorgen?

Vraag 7: welke linie van de Rode Duivels geeft u het meeste vertrouwen?

Aan Thibaut Courtois en Simon Mignolet twijfelt u niet: de doelmannen boezemen u enorm veel vertrouwen in. Dat is op zich niet verwonderlijk: Courtois is de beste keeper ter wereld, Mignolet is al maanden fantastisch op dreef. Als we u mogen geloven, is het maar goed dat er goeie doelmannen zijn, want liefst 4.065 deelnemers vinden de defensie een zorgenkind. Dat heeft vermoedelijk te maken met de leeftijd van Vertonghen en Alderweireld en het afscheid van Kompany en Vermaelen.

Vraag 8: wie wordt dit WK de grote uitblinker bij de Rode Duivels?

Close call. Kevin De Bruyne kreeg op deze vraag negentien stemmen meer dan Thibaut Courtois: 2.074 tegenover 2.055. King Kev heeft zich ontpopt tot de draaischijf van de Rode Duivels, u meent dat hij ook in Qatar zal laten zien waarom hij de nummer drie was bij de Gouden Bal. Er zijn ook eervolle vermeldingen voor Leandro Trossard en Amadou Onana. Die laatste kon in de laatste interlands charmeren, hij heeft een uniek profiel en kan een interessant wapen zijn. Eden Hazard kreeg… 25 stemmen achter zijn naam.

Vraag 9: welk land kroont zich tot wereldkampioen?

Het woord is klaarblijkelijk aan de Zuid-Amerikanen. Bent u goede voorspellers, dan bekroont Lionel Messi zijn formidabele carrière met een wereldtitel. Ook Brazilië dicht u een goede kans toe. De Europese kanshebbers zijn volgens u titelverdediger Frankrijk en Duitsland. Spanje en Nederland zijn outsiders: zes procent van de stemmers tipt op een volksfeest in Madrid of Amsterdam midden december. Enkelingen geloven ook in Denemarken, Japan en zelfs Qatar.

Vraag 10: het WK wordt niet in de zomer, maar in de winter afgewerkt. Welke invloed heeft dat op uw kijkgedrag?

De meningen zijn verdeeld. Of een WK nu in de zomer, de winter, de herfst of de lente plaatsvindt, voor 38 procent maakt het niet uit. 1.726 deelnemers (34 procent) ziet dat anders: zij zitten helemaal nog niet in de WK-sfeer en zijn eerder bezig met hun kerstversiering.

Vraag 11: het WK wordt georganiseerd in het gecontesteerde Qatar. Welke invloed heeft dat op uw kijkgedrag?

Qatar als gastland: het zorgt op zijn minst voor controverse. Tien procent van de stemmers vindt dat het WK in Qatar geen aandacht verdient en zal de wedstrijden dan ook niet bekijken. Meer dan de helft (55 procent) trekt zich niks aan van de hetze en zal het WK volgens zoals altijd.