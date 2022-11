Oekraïne zegt dat minstens 11.000 kinderen zijn ontvoerd naar Rusland

Oekraïne vraagt de internationale gemeenschap om hulp om duizenden kinderen terug te brengen die volgens Kiev naar Rusland zijn ontvoerd. Het gaat om bijna 11.000 kinderen van wie de namen bekend zijn, verklaarde de Oekraïense president Volodimir Zelenski maandag in zijn dagelijkse videotoespraak. “Maar dat zijn enkel degenen van wie we weet hebben. In werkelijkheid zijn er nog meer ontvoerd.”

Andrii Jermak, de stafchef van Zelenski, besprak het probleem maandag tijdens een online conferentie van de Oekraïense kinderbescherming, waaraan ook VN-secretaris-generaal António Guterres en ambassadeurs van de G20 deelnamen. De jaarlijkse G20-top vindt momenteel plaats in Indonesië.

“Onze doelstelling is de gedwongen ontvoering of deportatie van kinderen uit Oekraïne naar de Russische Federatie een halt toe te roepen”, zou Jermak hebben verklaard. Alles moet in het werk worden gesteld om die kinderen terug te brengen en te herenigen met hun families, aldus de stafchef.

Het Russische leger en de Russische autoriteiten gaven al toe dat kinderen uit Oekraïne naar Rusland worden gebracht. Het gaat volgens hen om kinderen uit gevechtszones die in veiligheid worden gebracht of naar Rusland komen voor behandeling of herstel. Er zijn ook berichten over Oekraïense kinderen die ter adoptie zijn afgestaan in Rusland. De Oekraïense kinderrechtencommissaris Darija Gerassymtschuk heeft het over 10.764 ontvoerde kinderen.

Zelenski bedankte Guterres dat hij de kwestie van de kinderen ter harte neemt. “Om alle gedeporteerden terug te brengen, hebben we de kracht van de hele wereld nodig”, zei hij.