Toch nog hoop? Onverwacht bod op Makro, meerdere biedingen op Metro

De gerechtsmandatarissen van Makro en zusterformule Metro hebben meerdere biedingen ontvangen. Opvallend is dat er ook een bod op Makro is.

De grote verrassing uit de biedingen die de gerechtsmandatarissen dinsdagmiddag ontvingen, is dat er niet alleen belangstelling is voor de horecaketen Metro maar ook voor de Makro-winkels. Er is sprake van één bod op Makro waarbij de doorstart van een belangrijk deel van de werknemers in het vooruitzicht wordt gesteld.

Wie achter het bod zit, is niet duidelijk. De vraag is of het om een partij gaat met een langetermijnstrategie of dat er een risico is op een Blokker-scenario. De Nederlander Dirk Bron kocht eerder de Belgische Blokker-winkels, maar dat leidde al snel tot een faillissement. De partij die op Makro biedt, lijkt een redelijk bedrag op tafel te willen leggen. Het bod omvat ook de voorraden en het gebouw van Makro in Luik.

Er zijn ook enkele biedingen op Metro. De gedoodverfde favoriet lijkt daar het Nederlandse Sligro dat zowel financieel als inzake tewerkstelling zou doorpakken. Ook het management rond Vincent Nolf, de huidige ceo van Makro en Metro België, heeft een bod gedaan, maar dat zou niet kunnen tippen aan dat van Sligro. Er is ook sprake van een bod op één specifieke vestiging.

Hoop voor werknemers

Voor de werknemers is er tot nader order dus hoop. Gerechtsmandataris Nick Peeters bevestigt de belangstelling. "Er zijn meerdere biedingen en er is ook belangstelling voor Makro. De rechtbank moet zich nu uitspreken."

De gerechtsmandatarissen hebben de afgelopen maanden veel energie gestoken in het creëren van gunstige biedomstandigheden.

Het Duitse Metro verkocht half juni de Belgische Makro- en Metro-organisatie aan het Luxemburgse herstructureringsfonds Bronze Properties. In september vroeg het fonds al een gerechtelijke reorganisatie aan voor Makro/Metro. Het kreeg vier maanden de tijd om te proberen kopers te vinden voor de winkelformules.

Beter dan gevreesd?

GA Europe, een met Bronze Properties verbonden partij, was van plan de voorraden van Makro en Metro op te kopen. Er waren aanvankelijk complicaties op het vlak van IT, maar die werden verholpen.

Als het daadwerkelijk tot een succesvol bod komt op Metro, kunnen daar tot 500 jobs gered worden. Als er ook nog eens bij Makro een belangrijk aantal jobs gered zou worden, zal dat veel beter zijn dan iedereen vreesde. Maar het is afwachten in welke mate de Makro-bieder zich als solide manifesteert.

Makro telt, inclusief langdurig zieken, 1.325 medewerkers. Op het gedeelde hoofdkantoor met Metro werken 240 mensen en bij Metro rechtstreeks nog eens 434 mensen.