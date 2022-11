Zoeken naar een nieuwe coach en wat met Verbeke? Zeven vragen na de aanstelling van Jesper Fredberg, de nieuwe sportieve baas van Anderlecht

Het is officieel: Anderlecht heeft een nieuwe sportieve verantwoordelijke, Jesper Fredberg, en die mag meteen de definitieve opvolging van Felice Mazzu aanpakken. Lees: een hoofdcoach zoeken ter vervanging van Robin Veldman, die straks weer assistent wordt. Wat met de zieke CEO Peter Verbeke gebeurt, is onduidelijk. Al uw vragen over een nieuwe omwenteling bij paars-wit beantwoord.