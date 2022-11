Het geloof in een eerste Argentijnse wereldtitel sinds 1986 is groot. De bookmakers geven enkel Brazilië meer kans op eindwinst in Qatar. Zijn de Argentijnen dan zoveel sterker dan in 2018? Zonder twijfel. Hieronder leest u waarom Lionel Messi (35) serieus mag hopen op de ultieme bekroning van zijn carrière.