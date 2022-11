Ikea daagt Vlaams Belang voor de rechter

Immigratie Kan Echt Anders. Of het Ikea-plan. Vlaams Belang lanceerde het maandag op een persconferentie. Het bevat niet alleen 15 maatregelen die gebaseerd zijn op het beleid van de nieuwe Zweedse regering die gedoogsteun krijgt van de radicale Zweden Democraten. Vlaams Belang gebruikt ook de naam Ikea en de huisstijl van de multinational: de typische gele en blauwe kleuren of het bekende ventje uit de handleidingen dat waarschuwt om bepaalde dingen niet te doen.

Ikea liet al meteen verstaan helemaal niet opgezet te zijn met de demarche van Vlaams Belang. Ondertussen heeft de onderneming nu ook beslist juridische stappen te zetten tegen de partij en het plan. Ze heeft het in een mededeling over een inbreuk op de handelsmerken en huisstijl van Ikea. “Die mogen nooit gebruikt worden op een manier die mensen doet denken dat het merk IKEA achter iets staat terwijl dat niet zo is. Wij keuren het gebruik van de IKEA-handelsmerken en huisstijl in de communicatie voor politieke doeleinden van de partij resoluut af,” luidt het in een reactie van Inter IKEA Systems B.V., de wereldwijde franchisegever en eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf.

Het betekent meteen dat Ikea ook juridische stappen onderneemt tegen Vlaams Belang. “Aangezien dit nu een zaak voor de rechtbank is, kunnen we verder geen commentaar geven omdat we ons niet in het rechtsproces willen mengen”.

