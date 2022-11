Wat dreef Yassine Mahi (32) zover dat hij een agent neerstak in het Brusselse Schaarbeek? Naar de echte trigger blijft het voorlopig gissen, maar zijn entourage ziet bij de man wel één duidelijk kantelpunt: de zelfdoding van zijn jongste broer enkele maanden geleden. “Sindsdien praatte en lachte hij in zichzelf. Het was duidelijk dat er iets met hem scheelde.”