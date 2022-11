Nog twintig gewonden in ziekenhuis na aanslag in Istanboel

Twee dagen na de aanslag in de Turkse stad Istanboel worden dinsdag nog altijd 20 van de 81 gewonden behandeld in het ziekenhuis. Dat meldt de gouverneur van Istanboel, Ali Yerlikaya, op Twitter.

In de populaire en drukke winkelstraat Onafhankelijkheidsstraat liet een vrouw zondag een bom ontploffen. Bij de aanslag vielen minstens zes doden en een tachtigtal gewonden. Twintig onder hen liggen dinsdag nog steeds in het ziekenhuis en zes op de afdeling intensieve zorgen.

Volgens de politie zou de dader, een 23-jarige vrouw, hebben bevestigd dat ze in naam van de Koerdische arbeiderspartij PKK heeft gehandeld. Ze kreeg bevelen vanuit de stad Kobane, in het noordoosten van Syrië. De politie kon haar arresteren in een appartement in een buitenwijk van Istanboel. Nog minstens vijftig anderen zijn opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij de aanslag.

De PKK en de Syrische Koerden hebben elke betrokkenheid al ontkend.