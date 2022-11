FBI mag Israëlische soldaten niet verhoren in onderzoek naar dood journaliste al-Jazeera

De FBI zal geen Israëlische soldaten mogen verhoren in het onderzoek naar de dood van de al-Jazeera journaliste Shireen Abu Akleh. Dat heeft de Israëlische premier Jair Lapid dinsdag bekendgemaakt. De VS opende een onderzoek naar de omstandigheden waarin de Amerikaans-Palestijnse werd gedood tijdens een operatie van Israëlische troepen.

“Israëlische soldaten zullen niet worden ondervraagd door de FBI of door enig ander land of entiteit, hoe bevriend ze ook zijn,” zei Lapid. “Wij zullen onze soldaten niet overlaten aan buitenlandse onderzoeken,” voegde hij eraan toe.

© EPA-EFE

De bekende Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh werkte voor de Arabische nieuwszender al-Jazeera. Ze deed op 11 mei verslag van een Israëlische militaire operatie in de Palestijnse stad Jenin in bezet gebied toen ze werd doodgeschoten. Haar overlijden leidde tot een schokgolf in het Midden-Oosten. Zowel de Palestijnse autoriteiten als al-Jazeera, maar ook Qatar, dat al-Jazeera financiert, beschuldigden het Israëlische leger er onmiddellijk van haar te hebben vermoord.