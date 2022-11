Atheneum vervangt directeur na seksueel grensoverschrijdend gedrag: “Meer aan de hand dan alleen dat incident”

Merelbeke

Na een maandenlang aanslepend extern onderzoek naar wat er allemaal fout loopt in twee athenea van het gemeenschapsonderwijs (GO!) in Merelbeke, heeft de overkoepelende scholengroep een krachtige maatregel genomen. Directeur Jethro De Schinckel mag niet langer op school verschijnen. “Ik stond in de frontlinie en moet nu de gevolgen dragen van alles wat minder goed liep op school”, reageert hij.