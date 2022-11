“Twee doden nadat Russische raketten in Polen belanden”

Volgens Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn twee raketten neergekomen in Polen, en zijn daarbij twee mensen omgekomen. De Poolse veiligheidsraad is voor spoedberaad bijeengeroepen. De slachtoffers vielen in Przewodow, een dorp in het oosten van Polen, nabij de grens met Oekraïne. Dat werd gemeld door brandweerlui en door de Poolse radio ZET.

Een medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigt tegen persbureau AP dat het inderdaad om Russische projectielen gaat.

De reporter van de Poolse lokale radiozender die als eerste het nieuws over de doden in Polen uitbracht, meldt op Twitter dat het volgens zijn bronnen gaat om overblijfselen van een Russische raket die werd neergehaald door het Oekraïense leger. Dat nieuws is nog niet bevestigd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Poolse minister Mateusz Morawiecki heeft meteen een hoogdringende vergadering bijeengeroepen van nationale veiligheid en defensie. Dat zei Piot Müller, de woordvoerder van de regering, op Twitter. Ook staatshoofd Andrzej Duda is verwittigd, meldt Morawiecki’s woordvoerder per tweet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De raketinslagen volgen na een dag vol Russische raketten in Oekraïne. Het incident ligt gevoelig omdat het gaat om raketten die neerkomen in een NAVO-land. In de westerse defensiealliantie zijn de bondgenoten verplicht elkaar te helpen bij een aanval. Insiders vragen zich af of dit een aanval op het Navo-gebied is.