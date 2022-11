Estland is “klaar om elke centimeter van NAVO-gebied te verdedigen”

Een beeld van een NAVO-oefening in Estland. — © EPA-EFE

Verschillende buurlanden van Rusland, Oekraïne en Polen hebben dinsdagavond gereageerd nadat een raket twee mensen zou gedood hebben in Polen.

De Letse minister van Defensie Artis Pabriks drukt op Twitter zijn condoleances aan Polen aan. In het bericht bevestigt hij de meldingen dat er Russische raketten slachtoffers zouden hebben gemaakt in Polen. “Het criminele Russische regime vuurde raketten af die niet alleen gericht waren op Oekraïense burgers maar ook zijn geland op Navo-grondgebied in Polen. Letland staat volledig aan de kant van Polen en veroordeelt deze misdaad.” Tegelijkertijd komt het bericht dat het Amerikaanse Pentagon de juistheid van de berichten nog niet kan bevestigen.

Hongaarse functionarissen kondigden ook aan dat ze hun defensieraad zullen bijeenroepen, plaatste regeringswoordvoerder Zoltan Kovacs op Twitter.

“Het laatste nieuws uit Polen is het meest zorgwekkend”, reageert Estland. “We overleggen nauw met Polen en andere bondgenoten. Estland is klaar om elke centimeter van het NAVO-grondgebied te verdedigen. We zijn volledig solidair met onze naaste bondgenoot Polen.”