Kinderen met het hoofd in het toilet geduwd, eten tot ze moeten overgeven of met ducttape vastgebonden in een slaapzak. Opnieuw komen er horrorverhalen uit de kinderopvang. En opnieuw lijkt er heel lang te zijn gewacht voor de betrokken crèches effectief moesten sluiten. Nochtans heeft een onderzoekscommissie deze zomer 75 aanbevelingen gedaan om strenger op te treden. Is er dan niks veranderd?