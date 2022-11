Eden Hazard in interview met Marca: “Als Real me vraagt om in de zomer te vertrekken, dan zal ik dat accepteren”

Eden Hazard blijft een hot topic, ook voor de Madrileense pers. De Madrileense sportkrant Marca zakte de voorbije dagen speciaal af naar Tubeke voor een interview met de speler van Real Madrid die inmiddels naar Koeweit is afgereisd in het gezelschap van de Rode Duivels.

In het gesprek verduidelijkt Hazard nog maar eens dat hij meer wil spelen en doet hij nogmaals het verhaal van zijn eerste seizoenen bij de Koninklijke. “Ik wil nog altijd een beslissende speler worden bij Real Madrid”, klinkt het. “Voetbal is mijn leven. Of ik een vijftiende zege van Real in de Champions League verkies boven de wereldtitel met de Rode Duivels? Lastige vraag! Een vijftiende Champions League zonder dat ik van de bank kom? Dan toch liever een wereldtitel. Maar als ik beslissend kan zijn zoals Benzema dat vorig jaar was, dan graag.”

Toch komt ook de toekomst van Hazard ter sprake. “Een vertrek in januari is voor mij onbespreekbaar. Ik heb een familie, we houden van de stad. Maar als ze me vragen om in de zomer te vertrekken, dan zal ik dat accepteren.”

Hazard ligt na het huidige seizoen nog één jaar onder contract bij de Spaanse recordkampioen maar komt nu hij fit is nog altijd niet aan spelen toe onder coach Ancelotti.