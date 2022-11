Nog veel onduidelijkheid over raketinslagen in Polen: dit weten we al

In Przewodow, een dorp in het Oosten van Polen nabij de grens met Oekraïne, zijn twee raketten van Russische origine ingeslagen. Daarbij vielen twee doden. Dat werd door een agent van de Amerikaanse inlichtingendienst bevestigd aan persagentschap AP. Het is voor het eerst dat er raketten landen op het grondgebied van een NAVO-lid. Dit weten we al.

• Rusland organiseerde dinsdag een grootschalige raketaanval op Oekraïne, vermoedelijk als reactie op de speech van Zelenski op de G20-top waarin hij aan Rusland vroeg om de Oekraïense grenzen te respecteren en de troepen terug te trekken. Volgens Oekraïense veiligheidsdiensten werden meer dan 90 raketaanvallen afgevuurd op hun grondgebied, waarvan ze er 73 konden neerhalen.

• Rond iets over 19.30 uur werden er plots ook twee inslagen gemeld in Polen, nabij de grens met Oekraïne. Daarbij zouden twee doden zijn gevallen. De raketten zouden een graandrogerij geraakt hebben. Op beelden is een grote krater te zien naast een getroffen tractor.

• De Poolse minister-president Mateusz Morawiecki riep meteen een spoedzitting bijeen van de ministerraad voor nationale veiligheid en defensie. Zijn woordvoerder Piotr Müller sprak op Twitter over een “crisissituatie”. Hij voegde eraan toe dat er nog officiële communicatie volgt.

Hier vonden de raketinslagen plaats.

• Een reporter van de Poolse lokale radiozender die het nieuws als eerste naar buiten bracht, meldt op Twitter dat het zou gaan om overblijfselen van een Russische raket die werd neergehaald door het Oekraïense leger. Dat nieuws is nog niet bevestigd.

• Rusland ontkent de berichten over de raketinslagen. Het Russisch ministerie van Defensie liet aan Reuters weten dat het gaat om een “opzettelijke provocatie om de situatie te doen escaleren”. “We hebben geen aanvallen uitgevoerd op doelen in de buurt van de Poolse grens.” Met de teruggevonden overblijfselen in Przewodow heeft Rusland niets te maken, laat het Kremlin weten.

• De Oekraïense president Zelenski spreekt dat tegen. Hij bevestigt het nieuws dat er Russische raketten zijn neergekomen op Pools grondgebied. “We waarschuwen al langer dat Russische acties zich niet beperken tot Oekraïne.” Hij voegt eraan toe dat Oekraïne Polen altijd zal steunen.

• Ook de Letse minister van Defensie Artis Pabriks wijst naar Rusland. Hij betuigde zijn deelneming aan “de Poolse strijdbroeders” in een tweet. “Het criminele Russische regime heeft raketten afgevuurd die niet alleen gericht waren op Oekraïense burgers, maar ook landden op NAVO-grondgebied”, voegde hij eraan toe.

Volodymyr Zelenski: “We waarschuwen al langer dat Russische acties zich niet beperken tot Oekraïne.”

• Er is nog veel onduidelijkheid over wat er precies gebeurd is, maar de inslagen brengen wel veel teweeg in de wereld. Baltische staten als Estland en Litouwen toonden hun solidariteit met Polen op Twitter. In Washington kan men de mediaberichten voorlopig niet bevestigen, maar het Pentagon is wel gestart met een onderzoek. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. En in Hongarije heeft premier Viktor Orban als reactie op het incident, en omdat de Russische olietoevoer naar zijn land is stopgezet, een spoedvergadering met zijn Defensieraad bijeengeroepen.

• Ook premier Alexander De Croo reageerde al op Twitter. “België veroordeelt het incident op Pools grondgebied en betuigt zijn diepste medeleven aan de familie van de slachtoffers en de bevolking van Polen. België steunt Polen. We maken allemaal deel uit van de NAVO-familie die meer dan ooit verenigd en uitgerust is om ons allemaal te beschermen”, schreef hij.